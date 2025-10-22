Juicio por Cecilia Strzyzowski: así será el histórico proceso que comenzará el 28 de octubre

A partir del martes 28 de octubre, el caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski entrará en su etapa más trascendente: el juicio por jurados que se desarrollará en el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) de Resistencia, bajo la dirección de la jueza técnica Dolly Fernández.

Durante casi un mes, un jurado popular deberá definir la responsabilidad penal de los siete imputados: César Sena, sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y los coimputados Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, todos acusados de participar, en distintos grados, en el crimen y posterior encubrimiento ocurrido en junio de 2023.

Cronograma y organización del juicio

Las audiencias se llevarán a cabo los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, y continuarán el 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, de 8 a 16 horas, según informó la Oficina Judicial Central de Juicio por Jurados. Será el 85° juicio bajo esta modalidad en la provincia del Chaco.

La primera etapa, la selección del jurado o voir dire, se realizará en el Centro de Convenciones Gala, donde los 450 ciudadanos sorteados serán entrevistados por las partes para conformar el panel final de 12 titulares y suplentes.

Una vez integrado el jurado, el debate continuará en el CEJ, en Juan B. Justo 42, con las etapas clásicas: instrucciones iniciales, alegatos de apertura, producción de prueba, alegatos de clausura, instrucciones finales, deliberación y veredicto, que deberá ser unánime.

Cómo estará dispuesto el auditorio

El recinto fue especialmente modificado para este proceso. Según explicó Graciela Serial, integrante de la Oficina de Juicio por Jurados, la disposición del espacio es inédita:

“Por primera vez colocamos los escritorios de esta manera porque hay muchos imputados. Los acusados estarán junto a sus abogados en la parte baja, mientras que el jurado se ubicará en una tarima superior junto a la jueza.”

En la parte frontal estarán las defensas y el Equipo Fiscal Especial, integrado por Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez. En el sector lateral, se ubicarán los abogados querellantes: Gustavo Briend (por Gloria Romero) y Juan Ignacio Díaz y Sonia Valenzuela (por la Subsecretaría de Género y Diversidad).

Acceso de la prensa y transmisión en vivo

El acceso periodístico será limitado. Los camarógrafos y fotógrafos acreditados podrán ingresar diez minutos antes del inicio de cada audiencia para registrar imágenes del recinto, pero deberán retirarse antes del ingreso del jurado.

Para la cobertura general, se habilitará una sala especial de retransmisión en el Superior Tribunal de Justicia (López y Planes 215), donde periodistas y público podrán seguir el desarrollo de las audiencias en tiempo real, previa acreditación.

Además, las instrucciones iniciales, alegatos y el veredicto final se transmitirán en vivo a través del canal oficial youtube.com/@juicioporjuradoschaco4690. La audiencia de selección del jurado no será televisada para preservar la identidad de los ciudadanos sorteados.

Seguridad y medidas especiales

El operativo de seguridad incluirá personal del Poder Judicial, Policía del Chaco, Servicio Penitenciario y División Investigaciones, con entre 14 y 15 agentes asignados a la custodia interna.

No habrá cortes permanentes de tránsito, aunque podrían registrarse interrupciones momentáneas durante los traslados de los acusados. “Queremos que el proceso se desarrolle con normalidad, sin afectar la vida cotidiana de la ciudad”, explicó Serial.

Por razones de anonimato, los jurados no tendrán custodia domiciliaria: solo contarán con resguardo durante su permanencia en el tribunal y los traslados.

Los imputados y las acusaciones

César Mario Alejandro Sena: acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en carácter de autor .

Emerenciano Sena y Marcela Acuña: acusados de homicidio doblemente agravado por vínculo y violencia de género, como partícipes primarios .

Fabiana González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso: imputados por encubrimiento agravado.

Un proceso que marcará un antes y un después

El juicio por la muerte de Cecilia Strzyzowski no solo conmocionó a la opinión pública por el entramado político y familiar de los Sena, sino que también se convertirá en un precedente histórico para el sistema judicial chaqueño.