Cómo será el juicio contra el clan Sena por el caso Cecilia

El 2 de junio de 2023 fue vista con vida por última vez Cecilia Strzyzowski. Las cámaras la filmaron ingresando al domicilio de su pareja, César Sena. Dos años y cuatro meses después, la historia vuelve a tomar cuerpo en los tribunales chaqueños: el próximo martes 28 de octubre comenzará el juicio por jurados que buscará establecer quiénes participaron en el femicidio que estremeció al país.

Durante dieciséis jornadas, el jurado popular escuchará a testigos, peritos y a las partes para determinar la responsabilidad de los siete acusados. La jueza técnica Dolly Fernández conducirá el debate, que se extenderá hasta el 20 de noviembre.

El primer día estará destinado a la selección de los jurados, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Gala.

Los ciudadanos convocados serán interrogados por fiscales, querellantes y defensores, que podrán ejercer recusaciones con y sin causa. Una vez conformado el jurado, el juicio se trasladará al Centro de Estudios Judiciales, donde se desarrollarán las siguientes etapas: alegatos de apertura, presentación de pruebas, alegatos de clausura e instrucciones finales antes de la deliberación.

El veredicto deberá ser unánime, como exige la ley 2364-B que rige los juicios por jurados en la provincia.

Los acusados. En el banquillo estarán César Sena, acusado como autor del femicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género; Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus padres, como partícipes primarios del crimen; y Fabiana González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, imputados por encubrimiento agravado.

El Equipo Fiscal Especial está integrado por Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez. La querella principal representa a Gloria Romero, madre de Cecilia, acompañada por los abogados de la Subsecretaría de Género y Diversidad.

En la defensa actúan Gabriela Tomjlenovic (por César Sena), Ricardo Osuna y Nicolás Boniardi Cabra (por Emerenciano), y la defensora oficial Celeste Ojeda, entre otros.

Femicidio. La teoría fiscal sostiene que Cecilia fue asesinada el 2 de junio de 2023, entre las 12.13 y las 13.01, en la casa de los Sena, en Resistencia.

Luego, su cuerpo habría sido trasladado en una camioneta Toyota Hilux y calcinado en una chanchería familiar. Los restos hallados en ese lugar correspondían a un único individuo, pero su grado de carbonización impidió la identificación genética.

La causa sumó además una pericia caligráfica que determinó que la firma de la joven en el acta de divorcio era falsa, un dato que, para la familia, refuerza la hipótesis de que fue asesinada por resistirse a firmar o por haber descubierto maniobras en su entorno.

El caso provocó una fuerte conmoción social y política en Chaco, no solo por la violencia del crimen, sino también por la influencia del clan Sena en la estructura local de poder.

Las audiencias de apertura, clausura, instrucciones y lectura del veredicto serán transmitidas en vivo por el canal oficial de Juicio por Jurados del Poder Judicial de Chaco en YouTube. La selección de jurados se realizará sin transmisión para proteger su identidad.

Los periodistas y el público podrán seguir el desarrollo desde el auditorio del Superior Tribunal de Justicia, donde se retransmitirá en directo. Los camarógrafos y fotógrafos acreditados solo podrán ingresar antes del inicio de cada jornada para realizar tomas generales, sin presencia del jurado.