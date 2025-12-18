Las cámaras de seguridad de una casa particular de Quilmes registraron el momento exacto en el que una persona encapuchada deja una bolsa de compras sobre una zanja en San Francisco Solano, a metros de la avenida Monteverde, y sigue caminando. Un rato más tarde, las mismas cámaras muestran cómo otras dos personas pasan por la misma vereda, se detienen y recogen la bolsa. Los videos no tienen sonido, y por eso cuesta explicar la secuencia: de la bolsa salían los gritos de un bebé recién nacido.

Fue en la noche del martes, alrededor de las 23. Las vecinas que lo encontraron son madre e hija, y estaban buscando latas para reciclar. La madre, Karina, contó a los medios que su hija fue quien alzó al bebé. "Ella lo levantó en brazos y se durmió", dijo.

Rápidamente, las vecinas llamaron a la Policía, que lo trasladó al Hospital Eduardo Oller de San Francisco Solano, donde le realizaron controles neonatológicos. El niño continúa internado en buen estado, mientras que la comunidad de Quilmes, en shock, busca ayudarlo. Karina, la persona que le salvó la vida, afirmó que tiene ropa para darle: "Mucho o poco, podemos colaborar".

Según el video, la persona que abandonó al bebé "no estaba segura"

La filmación corresponde a las cámaras de seguridad de otra vecina, llamada Cristina. Ella contó a los medios que buscó el testimonio fílmico tras enterarse de la noticia. Aseguró que cuando vio el video no lo podía creer.

La vecina describió los movimientos de la persona que dejó la bolsa con el bebé “La chica iba y venía, no estaba segura en tirarlo, pasó como dos o tres veces, y después, en un ínterin, lo tiró en un pastizal. Lo dejó con la bolsa que parecía las compras, ni a un perro se deja tirado así”, lamentó.

