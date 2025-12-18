Paola Espíndola, oriunda de la localidad bonaerense de San Nicolás, emigró a Italia meses atrás y se casó con su novio, Alejo Grisetti, ya que tenía la ilusión de construir un futuro mejor. Pero una vez en Europa la joven de 24 años comenzó a ser víctima de violencia de género y de diferentes agresiones, por lo que decidió denunciar a su marido, que apareció en su trabajo y la atacó brutalmente a puñaladas.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 10 de diciembre a la mañana, cuando Paola preparaba el desayuno en un hotel de Los Alpes. En un momento, Grisetti la sorprendió y la agredió, para luego apuñalarla con un cuchillo en el pecho, el brazo y la espalda. Para salvarse, la chica se tiró desde un tercer piso, mientras que el joven se autolesionó al intentar quitarse la vida.

Según informó el medio italiano Il T Quotidiano, los testigos llamaron de inmediato al servicio de emergencias, que tras la atención inicial la trasladaron en helicóptero al Hospital Santa Chiara, ubicado en la via Alcide Degasperi de la ciudad de Trento. Espíndola recibió el primer puntazo en el pecho y luego varios cortes en la espalda, por lo que debió ser sometida a una operación y quedó internada.

“Es un milagro lo que pasó, los médicos no se explican cómo está viva”, explicó Maira, hermana de Paola, en diálogo con Radio Net. "Vivió un calvario de 11 meses y terminó con más de 20 puñaladas”, agregó la mujer al relatar que ella hace apróximadamente un año había tomado la decisión de mudarse a Italia.

Sobre la situación de su cuñado, indicó que tras las lesiones también tuvo que ser hospitalizado, con custodia, y luego de recibir el alta quedó detenido: “Le dieron tres puntos en el abdomen y ya no está en el hospital. Voy a mover cielo y tierra para que se pudra en la cárcel y nunca más pise San Nicolás”, comentó.

Ahora, el juez a cargo de la instrucción del caso, Enrico Borrelli, informó que la audiencia indagatoria contra Griselli tendrá lugar en los próximos días, a la espera de que el imputado se recupere totalmente. El dato que trascendió es que el acusado, también oriundo de San Nicolás, ya había sido desplazado y ubicado en otra sede de la cadena hotelera en Austria por episodios de violencia previos contra la joven.

El calvario de Paola Espíndola

La relación entre Paola y Alejo comenzó en Argentina, y después de un tiempo tuvieron el deseo de vivir en Europa por motivos laborales. “A las dos semanas de mudarse, él empezó con los golpes”, precisó su hermana, que viajó a Italia para acompañarla, durante el reportaje.

“Él tenía el control de su celular. Los mensajes eran de él, no de ella. Pao buscó salir de esa situación, pero vivían en un pueblo chiquito”, continuó diciendo. En ese sentido, la familia estaba al tanto de que había pedido ayuda a los administradores del hotel y que su pareja había sido trasladado a otro trabajo a otro país.

Pero aquel miércoles, Alejo volvió al hotel donde seguía trabajando su expareja, se escondió y la atacó a traición. "Hacía el desayuno cuando recibió la primera puñalada en el medio del pecho. Salió corriendo y se tiró por dos escaleras para poder zafar", puntualizó Maira.

Por último, difundió que la familia inició una colecta solidaria para hacer frente los gastos del viaje, los tratamientos médicos, y la posibilidad de regresar con Paola a la Argentina cuando sea posible. Para aquellas personas que puedan colaborar, pidió hacerlo por transferencia al alias todos.por.pao, a nombre de Maira Espíndola.

El estado de salud de la joven apuñalada en Italia

Por último, sus familiares confirmaron que la joven tiene los pulmones perforados, producto del ataque con el arma blanca, pero que ya se encuentra fuera de peligro.

“Presenta la escápula izquierda quebrada, por lo que hay que poner ortopedia; dicha operación la recibirá entre hoy y mañana en caso de que no mejore”, manifestó su hermana, que también sumó que “su hígado fue apuñalado en varios lugares”. Por último, agregó que "perdió la movilidad de la mano derecha por una puñalada en un tendón” y que el riñón derecho también fue lesionado, "pero funciona bien”.

