La sentencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conocerá en febrero de 2026

La definición de las penas en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conocerá durante febrero de 2026, según confirmaron fuentes judiciales con acceso al expediente. Si bien en ámbitos tribunalicios se menciona de manera extraoficial el 10 de febrero como posible día para la lectura de la sentencia, hasta el momento no existe una resolución formal que fije fecha cierta.

La instancia que se avecina estará a cargo de la jueza Dolly Fernández, quien deberá establecer las condenas luego del veredicto de culpabilidad dictado por el jurado popular. En ese fallo, los doce integrantes consideraron acreditada la responsabilidad penal de César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, así como también la de Fabiana González, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo, en el marco del plan criminal que terminó con el asesinato y la desaparición del cuerpo de la joven.

Concluida la etapa del debate, el proceso ingresó en la fase de cesura, donde fiscalía, querellas y defensas formularon sus respectivos pedidos de pena. El Ministerio Público Fiscal y los representantes de la familia de Cecilia solicitaron prisión perpetua para los principales acusados, al sostener que quedó probado un accionar coordinado y deliberado para cometer el femicidio y borrar todo rastro del crimen. Para los imputados considerados colaboradores, los pedidos oscilaron entre penas de cumplimiento efectivo y condenas menores, según el grado de participación atribuido.

Las defensas, en tanto, cuestionaron la severidad de las penas requeridas y plantearon objeciones de orden constitucional, especialmente respecto de la prisión perpetua, además de solicitar sanciones mínimas o de ejecución condicional para algunos de los condenados. En el caso de Melgarejo, quien recuperó la libertad tras el veredicto, su situación quedará supeditada a la pena que finalmente fije la magistrada.

La lectura de la sentencia marcará el cierre judicial de uno de los procesos penales más relevantes y conmocionantes de la historia reciente del Chaco. Tras la feria judicial de verano, la expectativa está puesta en la resolución que definirá el futuro penal de los responsables del crimen que sacudió a la provincia y tuvo impacto nacional.