Neuquén: golpeó a su pareja y volcó la camioneta en la que viajaban para matarla

Un hombre terminó detenido por femicidio en la provincia de Neuquén por asesinar a su pareja lanzando una camioneta contra un barranco cuando ella viajaba sin cinturón de seguridad. La había convencido de subirse al vehículo cuando la mujer se dirigía a denunciarlo por haberle dado una paliza.

El aberrante hecho ocurrió durante el pasado 9 de noviembre en la ruta provincial 13, cerca del puente de Kilka en Neuquén, donde el agresor Alcides Ramón Reyes (39) arrojó el vehículo, luego de que Mabel Rosana López Fernández, la víctima de 37, intentara denunciarlo por haberle dado una paliza.

Todo comenzó unos días antes, cuando la pareja había viajado desde Cutral Co hasta Moquehue, en el departamento de Aluminé, donde Reyes, quien trabajaba en construcción debía entregar una cabaña. Ambos viajaron acompañados de dos empleados, uno de ellos un menor de 17 años.

"Viajaron el viernes, la idea era entregar la cabaña el lunes y el martes se volvían todos", relató el hermano de la víctima, Carlos López Fernández, en diálogo con Clarín. El joven de 24 años explicó que trabaja como verdulero mientras que su hermana tenía una carnicería, donde en el pasado ya se había desarrollado un episodio de violencia entre la pareja.

Durante el viaje, según se indicó, ambos tomaron alcohol y Reyes atacó a golpes a su pareja. Tras el ataque, la mujer escapó del lugar en medio de la noche, advirtió a su hermano sobre lo que había ocurrido, ya que este se encontraba con los dos hijos de ella en Cutral Co, y se dirigió hacia una comisaría en Villa Pehuenia.

El joven de 24 años contó que su hermana le envió una foto de visualización única con la cara golpeada, la cual él logró capturar con otro celular para ponerla a disposición de la Justicia, junto a un audio donde advertía: "Carlitos, rajá de la casa. Poné trabas. No te quedes ahí con los nenes, llevátelos. Nos peleamos con el Alcides, me cagó a palos y dice que está yendo para ahí".

La mujer escapó alrededor de las 3 de la mañana del sábado, preocupada por sus hijos de 17 y 12 años, y fue acompañada de los dos empleados que habían viajado con ellos. No obstante, Reyes salió detrás en la camioneta y no tardó en encontrarlos a la altura de la Aduana.

El atacante se mostró arrepentido por la situación y logró que los tres subieran a la camioneta con él. Acto seguido, la pareja comenzó a discutir en guaraní, dado que los dos nacieron en Paraguay, y ella insistió en que no lo iba a perdonar por lo que había hecho.

"Bájense que tengo que hablar con mi mujer", le ordenó el hombre poco después a los empleados, antes de llegar al puente de Kilka. Pocos metros después, el agresor encaró la camioneta Nissan Frontier hacia un barranco, sabiendo que él llevaba puesto el cinturón de seguridad y ella no. El vehículo "cayó de punta y dando vueltas" y, como consecuencia, la mujer salió despedida y murió cuando estaba siendo trasladada al hospital de Zapala.

Si bien Reyes insistió en que se trató de un accidente, esta versión no habría resultado convincente y la fiscal Laura Pizzipaulo solicitó su detención por "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género". Posteriormente, la jueza de Garantías Bibiana Ojeda determinó un plazo de cuatro meses de investigación y dictó dos meses de prisión preventiva para el sospechoso.

Este martes 9 de diciembre se cumplió un mes del femicidio, motivo por el que allegados y familiares de la víctima realizaron una marcha para pedir justicia en la plaza San Martín de Cutral Co.

