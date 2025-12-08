Tras la condena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Marcela Acuña deberá cumplir un régimen de detención común

La jueza de la Cámara del Crimen N.º 2, Dolly Fernández, resolvió que Marcela Acuña, condenada por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, deje de recibir cualquier trato diferenciado dentro de la Unidad Penitenciaria N.º 1 y pase a cumplir un régimen común, igual al del resto de las internas.

La decisión llega a casi un mes del veredicto del jurado popular, que declaró culpables a los seis integrantes del clan Sena y su círculo cercano por su participación directa o encubridora en el crimen ocurrido en junio de 2023.

Fin de los privilegios y alcance del fallo

La magistrada rechazó un hábeas corpus correctivo presentado por Acuña, quien había cuestionado restricciones en su modalidad de detención. Fernández aclaró que ese tipo de recurso no puede utilizarse para pedir beneficios, sino para corregir situaciones que vulneren la dignidad de las personas privadas de la libertad.

En su resolución, ordenó al Servicio Penitenciario: restablecer la condición de interna común, garantizar acceso irrestricto a las actividades permitidas al resto de la población carcelaria, comunicarle nuevamente que no existen órdenes de incomunicación, asegurar condiciones de seguridad, trato digno y resguardo físico, psíquico y emocional.

Hasta ahora, Acuña había permanecido bajo un esquema particular dispuesto durante el proceso oral, en el que se definieron restricciones por razones de seguridad interna. Esas medidas, señaló Fernández, ya no corresponden tras la condena.

A la espera de la pena: la jueza debe fijar los años de prisión

Con el veredicto de culpabilidad ya firme en la primera etapa, la jueza Fernández tiene un plazo de 15 días hábiles para dictar la sentencia de cesura, aunque la cercanía de la feria judicial podría postergar la resolución para el año próximo.

La magistrada deberá definir: la pena de César Sena, declarado autor material del femicidio y para quien la Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua, las penas de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, considerados partícipes necesarios, y los años que deberán cumplir Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo, hallados culpables de encubrimiento agravado.

Lo que dijeron los condenados en su última palabra

En la audiencia final de cesura del 28 de noviembre, los seis acusados hicieron uso de la palabra. César Sena pidió no ser trasladado de Resistencia por motivos familiares. Emerenciano dijo que un cambio de alojamiento sería “una pena de muerte” y volvió a proclamarse inocente. Acuña insistió en que su marido fue condenado “sin pruebas contundentes” y cuestionó la decisión del jurado.

Los tres empleados del clan solicitaron poder regresar con sus familias y reinsertarse en la vida cotidiana.

Con la decisión de Fernández, Acuña deja atrás un régimen excepcional y queda sometida al sistema penitenciario común. Mientras tanto, la causa entra en su tramo final: la determinación de las penas que deberán cumplir los seis condenados.