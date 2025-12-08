Cayó el presunto cabecilla de "Las Víboras de Corrientes", banda narco que clonaba autos

Un importante operativo policial culminó el pasado viernes con la detención de un hombre de 35 años, identificado como César E., señalado como el presunto cabecilla de una organización criminal conocida como “Las Víboras de Corrientes”. La captura se realizó en un asentamiento bajo un tendido de alta tensión en la localidad misionera de Garupá.

La banda delictiva está acusada de tener ramificaciones en varias provincias, incluyendo Corrientes, Santa Fe y Chaco, y se dedicaba principalmente a:

Tráfico de estupefacientes.

Clonación de vehículos mediante adulteración de numeraciones y documentación.

Comercialización de rodados robados.

Presuntas maniobras vinculadas al lavado de activos.

Fuga y secuestro de dinero

El despliegue se concretó luego de tareas investigativas que ubicaron al sospechoso en la zona de un asentamiento. Al advertir la presencia policial, César E. intentó evadir el control huyendo hacia una parada de colectivos, pero fue rápidamente interceptado e identificado.

Durante la requisa, se le incautaron elementos que confirman su alto poder adquisitivo:

Más de 2.000 dólares en efectivo.

217.000 pesos argentinos en efectivo.

Un teléfono celular iPhone.

Tras la detención, las consultas con fuerzas federales y de la provincia de Corrientes confirmaron que el cabecilla registraba antecedentes vinculados a varios ilícitos, quedando a disposición de la Justicia para enfrentar cargos por sus actividades criminales.