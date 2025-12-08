La UNNE estrena paneles solares que ahorrarán $ 120 millones anuales

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) dio un paso clave en su estrategia de innovación y sostenibilidad con la inauguración de la primera etapa de la Central de Energía Fotovoltaica en el Campus "Deodoro Roca" de la ciudad de Corrientes.

Corrientes reporta cuatro nuevos casos de Covid-19 y refuerzan la vacunación

La obra, ejecutada bajo el Decreto N.º 2365, representó una inversión provincial de 500.000 dólares y tiene un impacto económico inmediato: el sistema de paneles solares permitirá a la institución un ahorro energético anual estimado entre 100 y 120 millones de pesos.

El gobernador Gustavo Valdés encabezó el acto, donde también se formalizó el funcionamiento del Parque Tecnológico y se habilitó la nueva iluminación de las canchas deportivas, abastecida por la central.

Valdés: “El conocimiento público es esencial”

Durante su discurso, el gobernador Valdés subrayó la importancia estratégica de la colaboración entre la UNNE y el Gobierno, asegurando que "no existe la posibilidad de tener una provincia de Corrientes viable, un estado provincial viable, sin el conocimiento que brinda la universidad".

Valdés citó ejemplos de la sinergia, como el desarrollo de tecnología agropecuaria en la genética del arroz, la formación de ingenieros clave en la DPEC y el Hospital Oncológico.

En un párrafo político, el mandatario contrastó la apuesta provincial con la inacción nacional:

"Parece que los estamentos nacionales tienen miedo de tomar decisiones," criticó Valdés, haciendo referencia a la "indecisión del Gobierno nacional" en temas productivos como el cannabis medicinal y la ley de promoción forestal.

El gobernador desafió a la comunidad científica a ir más allá, destacando que Corrientes ya genera el 5% de la energía limpia de Argentina: "¿Si hicimos nosotros respiradores, por qué no podemos investigar en hacer paneles solares?".

Flinta aseguró que las visitas turísticas crecieron 300% en el Iberá y criticó la inacción de Nación

Detalles técnicos y futuro sostenible

El rector de la UNNE, Omar Larroza, celebró la inauguración como un paso hacia un “futuro sostenible y avanzado”, posicionando a la universidad como un “pilar fundamental en el ecosistema de innovación”. Larroza destacó que el Parque Tecnológico y el Centro de Innovación articularán el conocimiento con el desarrollo territorial y productivo.

El secretario de Energía, Arturo Busso, ofreció los detalles técnicos de la obra, indicando que la central tiene una capacidad de medio megavatio (500 mil vatios) y ocupa una superficie de una hectárea. La tecnología incluye paneles solares monofaciales y bifaciales, convirtiendo a la UNNE en una de las pocas universidades del país con una central solar.

Busso explicó que la central no solo reducirá la demanda energética del campus, sino que los excedentes de energía generados en épocas de baja actividad serán volcados a la red, remunerando a la UNNE en forma de crédito en la facturación de energía.