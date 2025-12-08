Corrientes: juran los nuevos diputados y se define quién reemplazará a Pedro Cassani

La Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes iniciará una nueva etapa este martes 9 de diciembre con la Sesión Preparatoria, en la que jurarán sus nuevos integrantes y se procederá a la elección de las nuevas autoridades de la Mesa Directiva.

El encuentro parlamentario está previsto para las 10 en el recinto de sesiones. Tras los pasos de rigor (izamiento del Pabellón, Himno y lectura de la convocatoria), se leerá el acta de la Junta Electoral Provincial que proclama a los diputados electos en los comicios del 31 de agosto de 2025.

Adiós a Cassani y el rumor de un radical al mando

El dato político central de la jornada será la votación para elegir al presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo, lo que pondrá fin a la gestión de Pedro Cassani al frente de la Cámara baja después de 16 años ininterrumpidos.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, en los pasillos de la Legislatura se rumorea que quien ocuparía el lugar de Cassani es Eduardo Tassano. De concretarse, un radical retomaría la presidencia del cuerpo después de 34 años.

Nuevos nombres que juran

Los legisladores que jurarán con mandato 2025-2029 son:

Eduardo Tassano, Natalia Romero, Sofía Brambilla, Hugo Calvano, Emiliano Fernández, Cecilia Gortari y Ricardo Leconte (H).

Renuevan mandato: Mario Branz, Andrea María Giotta, Egui Benítez y Albana Rotela.

Oposición: Ana Almirón, Juan de la Cruz Ojeda y Sari Aparicio.

También jurará Lucía Pereyra como reemplazante de la diputada renunciante Silvia Patricia Galarza, con mandato a partir del 10 de diciembre.

El orden del día indica que, tras la integración de la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes y la lectura de los despachos, se procederá a la toma de juramento de los diputados electos y, posteriormente, a la votación y jura de la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Finalizan su labor legislativa Walter Chávez y Any Pereyra.