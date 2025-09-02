Elecciones en Corrientes: la fuerte caída de Pedro Cassani y el rumor de su salida de la presidencia de Diputados

El panorama político tras las elecciones del domingo en Corrientes no solo dejó ganadores, sino también perdedores de peso. Uno de ellos fue Pedro Cassani, presidente del partido Encuentro Liberal (ELI), quien enfrentó una de las peores derrotas de su carrera política.

Los magros resultados de su alianza con La Libertad Avanza (LLA) podrían tener graves consecuencias en su futuro político.

Según el escrutinio provisorio, el partido de Cassani solo le sumó a la alianza libertaria 12.273 votos, una cifra que representa una caída de más del 50% en comparación con los 32.931 que había obtenido en las elecciones de 2021, cuando formaba parte del oficialismo.

La atomización del partido y la falla de las alianzas

La estrepitosa caída en el apoyo de los votantes se explica, en parte, por la atomización de su propio partido. La decisión de Cassani de romper filas con el actual gobernador Gustavo Valdés llevó a que varios dirigentes liberales tomaran la decisión de continuar bajo el liderazgo del oficialismo, debilitando su estructura.

A principios de año, Cassani buscó liderar el denominado "Grupo Alondra", una alianza que se fue desmembrando y que no llegó a competir. De hecho, uno de sus integrantes, Carlos "Camau" Espínola, terminó aliándose a Vamos Corrientes, en otro giro en su carrera política.

Sin mayores opciones, "Perucho" terminó conformando una alianza con el espacio de Javier Milei, que solo sacó el 9,51% y quedó relegado al cuarto lugar. Además, su hijo, Pedro Cassani (h), quien se presentó como candidato a intendente de Goya, también fue la cuarta fuerza con solo el 13,02%.

El rumor que lo aleja del poder

A los magros resultados electorales, se suma un fuerte rumor que podría poner fin a la carrera de Cassani como presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, un cargo que ocupa de manera ininterrumpida desde el año 2009.

Según fuentes políticas, se espera que el diputado provincial electo y actual intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, asuma en su lugar en diciembre, lo que marcaría un cambio de liderazgo en el Poder Legislativo provincial.

La derrota electoral que podría marcar un antes y un después

La derrota de Pedro Cassani y su partido en las urnas es más que un simple revés electoral; es un punto de inflexión que podría significar el final de una larga etapa de poder para el dirigente liberal.

Su decisión de romper con la alianza de Gustavo Valdés le costó un alto precio político en términos de votos y, de confirmarse los rumores, le costaría también la presidencia de la Cámara de Diputados.

El resultado de las urnas y los cambios de alianzas demuestran que, en política, las decisiones de hoy tienen consecuencias directas en la estructura de poder de mañana.