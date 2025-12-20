Cristina Kirchner fue internada por un dolor abdominal

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada este sábado 20 de diciembre al Sanatorio Otamendi para una evaluación médica más exhaustiva, tras sufrir una dolencia abdominal.

Este traslado se hizo con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera al departamento donde la exmandataria cumple arresto domiciliario y, tras revisarla, determinara que era necesario su traslado al mencionado sanatorio para realizarle estudios complementarios.

La Justicia autorizó a Cristina Kirchner a salir a la terraza de su edificio durante dos horas por día

Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense le dijeron a Ámbito Financiero que "los cuadros abdominales llevan un tiempo de diagnóstico y evaluación. Por eso está en un centro de complejidad para poder realizar estudios y análisis que determinen el cuadro y su posterior accionar médico".

Gregorio Dalbón sobre la salud de Cristina Kirchner

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta, confirmó, en su cuenta de X, lo informado por los medios: "La Dra Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi. Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio. Cualquier novedad será comunicada a través de partes médicos de la institución".

Noticia en desarrollo.