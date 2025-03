Este martes feriado de carnaval se conoció la noticia de una nueva internación de Antonio Gasalla (83), quien se encontraba en un centro de rehabilitación y debió ser trasladado al sanatorio Otamendi.

“Antonio se encuentra bien ahora, estabilizado, tiene un problema respiratorio, pero ya se está recuperando, le dieron antibióticos y está en terapia. Ni bien mejore pasará al lugar donde está habitualmente”, dijo Carlos, hermano del reconocido actor, humorista y guionista, afuera de la clínica.

En enero, Gasalla había sido internado por un cuadro de neumonía. En septiembre del 2023 había presentado un problema digestivo que también requirió un rápido tratamiento.

Antonio Gasalla junto a Mirtha Legrand

"Los cambios de temperatura no lo favorecen. Tuvo un enfriamiento, y eso hay que atacarlo para que no se convierta en algo más grave, pero nada más", aseveró Gasalla, quien habló de un buen estado general.

Carlos Gasalla se había referido al estado de salud de su hermano en Intrusos, luego de que el actor y humorista fuera homenajeado en los Premios Carlos de Villa Carlos Paz en febrero. “Es muy emocionante y creo que algo merecido. Estamos contentos, a pesar del estado en el que él está. Esto es un aliciente para nosotros y un reconocimiento por todo lo que le dio al teatro”, sostuvo en febrero de este año. Luego amplió: “Quiero decirlo directamente tiene demencia senil. Es una enfermedad que a los mayores les ocurre muy frecuentemente y que va a seguir avanzando. Antonio no tiene conocimiento ninguno y no habla”.

Los problemas de salud de Gasalla

Durante el mes de mayo del 2024, el creador de "Mamá Cora" y decenas de personajes populares estuvo internado en el sanatorio Otamendi en estado crítico.

"Tiene unos problemas pulmonares y tiene problemas de otras cosas que él viene arrastrando de antes y que cuando fue internado primitivamente ante la revisación general, le aparecieron cosas que él no se trataba", informó Carlos Gasalla entonces.

El actor fue diagnosticado con demencia senil progresiva en el año 2019. "Tiene un problema de úlcera que no se ha tratado, desde que está internado por el tema cognitivo que tiene, le han encontrado esto y están tratándolo. Es una cosa crónica que se puede atenuar, pero la van manejando. Cuando eso se inflama, se pasa al pulmón cosas que no tiene que ir ahí y se produce una infección", amplió su hermano.

Con la presencia de Carlos Perciavalle se presentó la obra “Planeta Gasalla” en el CCK y una exposición dedicada al artista

Un año antes, en 2023, el periodista Marcelo Polino reveló detalles sobre la salud del actor. "Yo no quería venir a Mar del Plata sin verlo así que lo fui a ver y la verdad que me quedó una sensación de mucha tristeza. Hace más de un mes y pico que no lo veía y ya no reconoce a nadie, ni a sus familiares ni amigos", describió.

Aquel año fue homenajeado en la tradicional gala de los Martín Fierro 2023 y la encargada de recibir el reconocimiento fue Susana Giménez, quien se emocionó al hablar del delicado estado de salud del artista. El momento, presentado por Polino, incluyó un recorrido por la carrera del intérprete y las imágenes provocaron la emoción de todos los presentes.

Tras el homenaje, la diva se subió al escenario para recibir la estatuilla en nombre de su amigo y colega. Además, le dedicó unas sentidas palabras: "Casi no puedo hablar por todo lo que vi. Tengo el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años y que me hizo pasar los más lindos días de mi vida, siempre riéndonos de todo, sin libreto, siempre inventando todo... yo lo seguía, le hacía la segunda", recordó.

"Me parece que es un actor inigualable, magistral. No va a haber otro como él. Antonio de mi corazón, me gustaría que estuvieras viendo esto. No sé si lo estarás haciendo, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida nunca más. Te quiero, Antonio", agregó emocionada, al borde de las lágrimas.

