Mercosur: frío glacial en el saludo Milei-Lula, con agenda mirando a la Unión Europea

La cita de mandatarios del Mercosur en Foz de Iguazú obligó a los presidentes Javier Milei y Lula de Silva a un frío saludo protocolar, en el marco de una cita que tras la habitual "foto de familia", esta vez con vista a las cataratas, se apresta a encarar una agenda importante, especialmente tratando de encontrar una posición común del bloque ante la decisión europea de aplazar nuevamente la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio.

Como se sabe, el Tratado Mercosur - UE ha estado a punto de firmarse en varias ocasiones, pero las resistencias extremas de agricultores, especialmente de Francia e Italia, han conseguido una y otra vez que la puesta en vigencia se dilate.

La nota política del día fue la llegada de Milei, y el saludo con Lula, al que suele tildar de 'comunista' con otros adjetivos menos felices, y se noto con claridad en ese saludo la escasa simpatía que se profesan, pese a tratarse de dos enormes socios comerciales del continente. Los acompañó en esa foto inicial el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

Lula a la UE: "Tengan coraje y firmen el acuerdo"

En su discurso inicial, Lula llamó a los líderes de la Unión Europea "a tener coraje" y firmar el acuerdo con el Mercosur. "Sin voluntad política y coraje por parte de los líderes, no será posible concluir negociaciones que se han prolongado durante 26 años", dijo el mandatario brasileño, al tiempo que consideró que una guerra en Venezuela provocaría "una catástrofe humanitaria".

"Cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional", dijo Lula durante el encuentro. "Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo", advirtió el líder de izquierda.

En este contexto de tensiones diplomáticas y demoras en las negociaciones externas, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, fijó inicialmente la postura de los países miembros al afirmar: "Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos".

Una fuente de la Comisión Europea y dos diplomáticos dijeron el viernes en Bruselas que la nueva fecha prevista para la firma es el 12 de enero en Paraguay, que sucederá a Brasil en la presidencia rotativa del Mercosur al final de la cumbre.

Pero Ramírez dijo no haber recibido "ninguna comunicación oficial" al respecto. De su lado, el canciller argentino, Pablo Quirno, pidió "revisar las prioridades de relacionamiento externo del Mercosur y avanzar hacia bilateralidades más ágiles y con resultados concretos".

La foto de 'familia' de los mandatarios en la cita del Mercosur. (FOTO NA)

Además de Milei y Lula asisten el presidente paraguayo, Santiago Peña; su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Los agricultores, en especial en Francia e Italia, perciben con temor la llegada de carne, arroz, miel o soja de los países del Mercosur, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos rigurosas.

Mientras la paciencia con Europa se agota, el bloque sudamericano ha tenido acercamientos comerciales con Catar, Emiratos Árabes Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), señaló el canciller paraguayo.

NA/AFP/HB