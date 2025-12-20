En el marco de la tregua acordada dentro del Partido Justicialista bonaerense hasta el 15 de marzo de 2026, Máximo Kirchner encabezó el encuentro del Consejo Provincial del partido con un gesto que no pasó inadvertido: asistió a la reunión con una remera que incluía una frase del Indio Solari, interpretada en clave política en medio de la interna con el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se reunió este viernes en la Casa Cultura y Arte de Los Polvorines, en el distrito de Malvinas Argentinas, para evitar la acefalía partidaria tras el vencimiento del mandato de Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense. En ese encuentro, las distintas líneas internas acordaron postergar la definición de las nuevas autoridades hasta el 15 de marzo de 2026.

La decisión funcionó como una tregua en la disputa que desde hace meses enfrenta a La Cámpora con los intendentes alineados al gobernador Axel Kicillof, agrupados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Las diferencias se profundizaron durante las negociaciones por el Presupuesto y el endeudamiento provincial, y siguen presentes pese a los discursos públicos que enfatizan la necesidad de preservar la unidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Máximo Kirchner profundizó la crisis del peronismo: "Responsabilizan a Cristina y ellos se esconden cuando los resultados salen mal"

En ese contexto, Kirchner asistió al encuentro con una remera negra que llevaba la inscripción “Juegan a primero yo, y después a también yo”, una frase tomada de la canción El tesoro de los inocentes, publicada por el Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en 2004. El mensaje fue leído por dirigentes presentes como una referencia indirecta a la interna que atraviesa al peronismo bonaerense.

Antes del inicio de la reunión, Máximo Kirchner. había explicado en declaraciones radiales que el objetivo del Consejo era definir el cronograma para la renovación de autoridades. “Convocamos al Consejo para discutir qué fecha y para que se presenten quienes quieran conducir el partido y cuenten qué proyecto de país quieren. Hacer una elección en diciembre, movilizar tres veces, no tenía sentido porque no había ánimo de nadie de hacerlo”, señaló en AM530.

Más allá de esas definiciones formales, el debate interno continúa abierto. Uno de los principales puntos de fricción está vinculado a los nombres que podrían encabezar la conducción del PJ bonaerense. Desde el entorno de Kicillof impulsan a la vicegobernadora Verónica Magario, mientras que desde sectores cercanos a La Cámpora apareció como alternativa el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

La referencia musical utilizada por Kirchner también remite a antecedentes recientes de la interna. En septiembre de 2023, tras los malos resultados del peronismo en las PASO, el gobernador había planteado la necesidad de una renovación generacional dentro del espacio. “No podemos vivir más de los grandes hitos del pasado. Va a haber que componer una nueva”, sostuvo entonces Kicillof, en una frase que generó malestar en La Cámpora.

Pese al rechazo de la UCR y el juecismo, el PJ aprobó la ley de LLaryora para atacar el rojo de la Caja

La frase de Máximo en la remera: el antecedente de Mayra Mendoza

En esa oportunidad, Máximo Kirchner respondió que su rol no era el de “músico”, sino el de “militante y dirigente”, y pidió concentrar el debate en la gestión. En la misma línea se había expresado Mayra Mendoza, dirigente camporista y actual diputada provincial, quien citó la misma frase del Indio Solari para cuestionar la posición del gobernador y de los intendentes que lo acompañan.

Con la definición de autoridades postergada hasta marzo de 2026, el PJ bonaerense inicia un período de negociaciones internas en el que el sector que responde a Kicillof reclama mayor participación en la estructura partidaria, apertura de afiliaciones y depuración del padrón.

Mientras tanto, los gestos simbólicos, como el que protagonizó Máximo Kirchner en el Consejo Provincial, reflejan que las diferencias siguen latentes. Habrá que ver si desde el sector de los intendentes y el gobernador le contestan a Kirchner con otra canción de Solari, pero de 1986: "Ya nadie va a escuchar tu remera".

LT