Máximo Kirchner profundizó la crisis del peronismo: "Responsabilizan a Cristina y ellos se esconden cuando los resultados salen mal"

Máximo Kirchner habló este sábado en la inauguración del Ateneo Néstor (Varela, Berazategui, Quilmes) y comenzó diciendo: “Vamos a dar la pelea, no se terminó nada. De las derrotas, también se construye, cuando Néstor salió a caminar para presidente, medía dos puntos. Estamos mucho mejor que esos dos puntos. Nadie se quiebra, nadie se rinde. Vamos para adelante”. También defendió a Cristina Kirchner frente a los que la acusan de ser la responsable del fracaso de las elecciones del 26 de octubre, afirmando: "Responsabilizan a Cristina y ellos se esconden cuando los resultados salen mal".

Luego, según la prensa de La Cámpora, el líder peronista apuntó contra el modelo económico del gobierno de Javier Milei, denunciando que “lejos de integrar y contener a las mayorías trabajadoras de nuestro país, las excluyen, las someten y que ahora, ante un debate de cómo debe organizarse el trabajo en la Argentina, la mejor idea que es darle más poder al poder y que el débil sea más débil. ¡Eso no es reforma, sino es empezar a garantizar la esclavitud en Argentina!”.

En ese punto, reconoció que “claro que hay que discutir el mundo del trabajo, claro que hay que discutir la participación de los trabajadores y trabajadores en las ganancias que producen las empresas. Porque los empresarios solo hacen socios a los trabajadores y a las trabajadoras cuando pierden, Pero cuando ganan, ¿Qué pasa cuando ganan?”.

El dirigente kirchnerista remarcó que “en el mes de septiembre se formalizaron activos en el exterior por 6.000 millones de dólares. Esos activos que se van afuera son los ahorros y los salarios de los argentinos, que hace 10 años vienen para abajo. Cuando la participación del argentino y la argentina que trabaja en relación de dependencia muchas veces en la informalidad, el cuentapropista, el comerciante, el dueño, la familia dueña de un mercadito, entra a perder ingresos no es que esos ingresos se desvanecen, se acumulan en pocas cabezas”.

Para luego añadir: “Y esas pocas cabezas hacen, como en este septiembre, que se lleven 6 mil millones de dólares para afuera, mientras Scott Besent y los gringos nos mandan y se nos endeuda en 20 mil millones de dólares para así cada vez estar más agarraditos del pescuezo. Se quiso hacer ver, que nuestra discusión frente al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional era una disputa de poder vacía, que entorpecía a un gobierno. Y fue el principio del fin”.

Scott Besent con Javier Milei

En referencia al FMI, aseguró: “El día que el peronismo se entregó, el día que el peronismo no peleó, el día que el peronismo no chistó, el día que el peronismo no cuestionó y ese acuerdo se votó después de una pandemia que había sometido al dolor y al aislamiento y a la soledad, y que dejó enormes dolores en nuestra gente, después de que comenzara una guerra que disparó todos los commodities para arriba ¡fuimos a firmar un acuerdo que no se debería haber firmado nunca! sin haber disputado letra por letra y renglón por renglón. Al país se lo cuida de esa manera, renglón por renglón, cuando hay que discutir y sin miedo a las estigmatizaciones”.

Máximo reconoció que muchas personas cuestionan su actitud: “'¿Cómo te vas a pelear con el Fondo? ¿Cómo vas a romper con el Fondo?' Si el Fondo está rompiendo la Argentina, si está rompiendo las familias argentinas, si está rompiendo los anhelos y sueños que tienen miles de pibes cuando empiezan a estudiar y trabajar de tener un pedazo de tierra para un día poder construir la casa propia. Cada vez con este modelo económico que dice respetar la libertad y la propiedad privada, hay menos argentinos y argentinas son propietarios”.

Luego, el dirigente defendió a su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, a quien muchos acusaron por la derrota en las elecciones del 26 de octubre, incluyendo figuras cercanas al gobernador Kicillof: “Da vergüenza muchas veces, y mucho más en esta semana, cuando vi que algunos intentaban responsabilizar a la compañera Cristina del resultado electoral. Más allá de que siempre son todos hombres echándole culpa a una mujer, más allá de eso. Una compañera que a los pragmáticos les quiero decir, las tres veces que fue en una boleta presidencial, las tres veces ganó, y las tres veces ganó el pueblo argentino y el peronismo".

Y agregó: "Una compañera que no dice a los militantes que hay que poner el cuero, el cuero lo pone ella, es firme, no se entrega, abre la boca y desde esa injusta prisión domiciliaria donde está, sigue con las herramientas que tiene a mano, tratando de comunicarse con su gente, con sus compañeros, con sus compañeras y con la sociedad en su conjunto, para explicarles cuál es la visión del país y cuáles son los problemas que tenemos por delante”.

Cristina Kirchner en el balcón del departamento donde cumple arresto domiciliario

Para luego preguntarse: “¿Cómo puede ser entonces que algunos responsabilicen a la mujer que no puede salir de su casa, mientras los que pueden salir se esconden cuando los resultados salen mal? Es un gran problema el que tenemos en el peronismo hay cosas, hay cosas que no se hacen. Hay cosas que entre los compañeros en el peronismo no se hacen. Y algo que no debe perderse nunca en el peronismo es el respeto por lo que todos los días lo dan todo, como lo ha hecho ella”.

Finalmente, mencionó la muerte de su padre y el rol que jugó su madre en ese momento: “Y lo recuerdo porque el día, el 27 de octubre del 2010, cuando se nos fue Néstor, los días posteriores, quisiera ver a muchos en esa situación. Agarró, recibió el cariño de su gente, lloró, puteó, maldijo. También se habrá enojado con él, supongo, por no cuidarse como debía, quizás, porque aparte el otro también era otra tromba. En vez de ir al reposo como hacen algunos. Vieron que ahora hay algunos compañeros que no los encontramos porque se fueron diez días a descansar, o siete porque pasaron las elecciones. Néstor no, Néstor no descansaba. Néstor encaraba”.

Para cerrar diciendo: “Ese Néstor, ejemplo de militante que en el 2009 salió a poner la cara por todos en la provincia de Buenos Aires y hubo muchos que le sacaron el cuerpo a aquella pelea. Sin embargo, aquellos que le sacaron el cuerpo a la pelea de Néstor en el 2009, fueron a colgarse de la pollera de Cristina en el 2011, por la cantidad de votos que arrastraba la compañera. Esa es la realidad, esa es la verdad”.

Néstor y Cristina Kirchner

El viernes 31 de octubre, los intendentes del peronismo bonaerense apoyaron al gobernador de Buenos Aires luego de que la expresidenta Cristina Kirchner lo criticara duramente por desdoblar las elecciones, dando a entender que esa decisión provocó el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios del 26 de octubre.

Mayra Mendoza, referente del kirchnerismo, compartió el antiguo posteo de Cristina Kirchner contra Kicillof

El jefe comunal de La Plata, Julio Alak, en declaraciones periodísticas, sintetizó la opinión de sus compañeros diciendo que “se ganaron 34 bancas de legisladores provinciales, entre senadores y diputados, sobre un total de 69”.

