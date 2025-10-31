Roberto Bacman: “El distanciamiento entre Cristina y Kicillof parece entrar en un punto de no retorno”

El analista político, Roberto Bacman, desarrolló para Canal E el impacto del mensaje de Cristina Fernández de Kirchner contra Axel Kicillof por el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses, y advirtió que el peronismo atraviesa una crisis de identidad que va más allá de una interna coyuntural.

Para Roberto Bacman, el conflicto es más profundo que una simple diferencia táctica. “Es mucho más complejo que lo que plantea Cristina, a mi entender, desde el punto de vista de las ciencias post-políticas”, explicó.

Dónde se concentra la lucha de poderes

En ese sentido, sostuvo que, “ya esto pasa a ser totalmente contrafáctico”, y que detrás del enfrentamiento “hay una lucha de poder entre, sobre todo, me parece que más que entre Cristina y Axel, es entre Axel y Máximo. Y Cristina jugó, digamos, el rol de su hijo”.

Bacman también subrayó que la tensión política incluyó reclamos de los jefes comunales. “Los intendentes señalan que hubo cierto enojo en muchos intendentes, especialmente de la tercera sección electoral, porque no tuvieron un candidato propio después de haber ganado, como ganaron en septiembre”, comentó.

Y agregó: “No había ni un representante de los intendentes que pusieron el cuerpo, algunos hicieron candidaturas testimoniales para darle más fortaleza al voto en ese momento, pero también hubo otros factores”.

Tensión en la relación de Cristina Fernández con Kicillof

El analista político remarcó que el mensaje de Cristina Fernández abre una nueva etapa en la interna peronista. “Hay una suerte de punto de partida en una nueva etapa de esta interna, donde el distanciamiento entre Cristina y Kicillof ya parece entrar en un punto de no retorno”, sostuvo.

Por otro lado, manifestó que el voto emocional fue clave: “Cristina también lo dice, es el voto del miedo. Lo que ocurrió es que lo que hizo Milei al aceptar esa campaña del miedo, que ciertamente se la armaron en Estados Unidos, porque la campaña básica de Milei era mucho más prolija y ordenada que la del peronismo”.