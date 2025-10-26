El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, votó en el marco de las elecciones legislativas y aprovechó la oportunidad para apuntar contra la relación del presidente Javier Milei con su par estadounidense Donald Trump, en medio del acuerdo de Argentina con Estados Unidos.

"A nadie le cae bien que un presidente de otro país nos diga como votar en el nuestro", lanzó en diálogo con la prensa tras emitir su voto en La Plata y agregó: "Son principios básicos por eso hoy más allá de las posturas que tengamos todos los espacios políticos más allá de reconocer la imperfección que tenemos todos los dirigentes muchas veces en las tareas que tenemos que llevar adelante también tenemos que recuperar la autoestima un poco".

Desde su lugar, Kirchner pidió poner un freno a las "situaciones de humillación nacional a las que está siendo sometido el pueblo argentino" y que se pongan en valor los recursos naturales del país. "Un país no se termina nunca. Nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro país. Hoy quiero que esté eso. Y después podemos discutir todo adentro", agregó.

"No puede ser que un señor, digamos, de otro país, le diga a la Argentina que se está muriendo, y que si no se hace lo que quiere él que es votar a determinado espacio político nuestro país se muere. Nuestro país es soberano, es libre y no puede dejar someterse a esta humillación nacional, pertenezcas a la fuerza política que pertenezcas", amplió.

En una postura crítica, añadió: "Más allá de las diferencias o estridencias, tenemos que tratar de entender que vivimos en el mismo país, que tenemos las misma bandera, que tenemos intereses comunes a pesar de que quieren hacernos creer que no los tengamos… y a partir de ahí tener una discusión más dura".

"Lo que uno está viendo es extraño. Que el Tesoro compre pesos y los argentinos compren dólares eso no puede terminar bien jamás. Esto no funciono jamás en nuestro país jamás", observó sobre el acuerdo que implica un swap de US$ 20.000 millones entre Estados Unidos y Argentina.

El presidente del PJ bonaerense también habló sobre el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y reprochó: "Agrede a una fuerza política en particular, no voy a decir el nombre porque todavía se está desarrollando el acto electoral. Creo que tenemos que lograr entre todos y todas, poder mirarnos a la cara y debatir, discutir y entender que somos parte de un país y que no podemos ser colonia de ningún otro país".

"La sociedad argentina y el pueblo lo que quiere que le den lo justito y nada más. El pueblo después sabe trabajar, sabe producir, sabe salir adelante. Ahora sino se le da esa posibilidad, si uno le da la caña de pesar a alguien en el desierto es muy difícil que pesque", expresó.

En un análisis sobre la situación actual, explicó: "Creo que lo que terminó sucediendo en el comienzo de lo que fue el 2024, cómo se desarrolló el debate del RIGI, que es algo que hay que derogar o modificar porque le va a hacer mucho daño a la economía argentina en el tiempo, o algunas cuestiones de Ley bases, bueno, también se fue demostrando que eso que decían que eran leyes que iban a traer paz, prosperidad, y que finalmente iban a poner a la hacienda argentina otra vez en el camino del crecimiento, la producción y la valoración de la patria, no sucedió. Y fue así, lamentablemente, ustedes lo ven, lo vemos todos".

"Si esto hubiera funcionado, nadie se tira, como se tira el impresentable del ministro de Economía sobre el secretario del Tesoro de Estados Unidos, diciéndonos 'compra campeón', todas las cosas que fueron sucediendo, eso de experto en crecimiento…", agregó apuntando contra el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Finalmente, el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner concluyó: "Creo que tienen que tener un rapto de humildad en el gobierno y entender que las ideas que aplicaron no funcionaron. Habrá situaciones que a parte de la sociedad le parecen buenas de este gobierno, hay que respetarlo también. Pero entender que lo que es la macroeconomía está funcionando ya muy mal, y la microeconomía de la gente ya venía funcionando mal".

