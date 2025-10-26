Jorge Macri: “Lo peor que puede pasar en una elección es una baja participación”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la importancia de la participación ciudadana durante la jornada electoral de este domingo 26 de octubre, y aseguró que “lo peor que puede pasar en una elección es una baja participación”. Al mandatario del PRO le correspondió por padrón la Escuela Normal en Lenguas Vivas.

Evitando las polémicas cuando los hombres de prensa lo consultaron acerca de las declaraciones de Patricia Bullrich, cuestionando lo que ella consideraba "falta de apoyo del PRO" en la campaña, Jorge Macri defendió la labor de su espacio: "A mí no me tocó ser candidato", se distanció, agregando que "nuestros candidatos en la lista estuvieron haciendo campaña todos los días. Tenemos un acuerdo con La Libertad Avanza en la Ciudad y en la Provincia, y cada uno tiene sus roles. Una cosa es ser candidato y otra ser funcionario. Se trabajó bien”.

El mandatario porteño valoró que la jornada electoral se estuviera desarrollando con normalidad, enfatizando que el nuevo sistema electoral de la Boleta ünica facilitará un recuento ágil y transparente: “Va a ser rápido el escrutinio, así que tendremos información temprano y de manera transparente”, señaló.

Asimismo, Macri hizo un llamado a los vecinos a concurrir a votar: “Es un lindo día para salir de casa, venir, votar. Se hace rápido, no hay filas y es simple. Nadie se va a confundir. Lo importante es que la gente participe”, expresó.

"Vocación por participar"

Finalmente, celebró la posibilidad de que los porteños puedan expresarse en las urnas: “Siempre festejo que se pueda votar. Hoy la gente puede expresar su vocación de participar, que es lo mejor que tenemos cada dos años. Hay que cuidar eso”, concluyó.

