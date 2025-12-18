El trabajo en 2025: inteligencia artificial, estabilidad y burn out marcan la agenda laboral

En diálogo con Canal E, Ayelén Kalenok, licenciada en Relaciones Laborales, aseguró que las búsquedas laborales de 2025 reflejan “menos ambición y más incertidumbre” en un mercado atravesado por la inteligencia artificial y el estrés.

Al cierre de 2025, las búsquedas en Google funcionan como un verdadero termómetro del mundo del trabajo. Kalenok, quien destacó que este año dejó una lectura distinta a la de períodos anteriores.

El tema número uno volvió a ser la inteligencia artificial, pero con un giro significativo. “Lo interesante es que se pasó de buscar cómo iba a impactar la IA en el futuro del trabajo a cómo está impactando hoy”, explicó Kalenok. Según detalló, crecieron las consultas sobre herramientas concretas, integración de software y formas prácticas de uso en distintos roles.

Para la especialista, esto muestra un cambio de actitud del mercado laboral: “Vemos un rol más activo de las personas, que buscan cómo accionar frente a la inteligencia artificial”. Aun así, persiste la preocupación transversal sobre su impacto en trabajos tecnológicos y no tecnológicos, y sobre cómo adaptarse a ese escenario.

Estabilidad, burnout y la reforma laboral

El segundo gran eje es la estabilidad. A diferencia de otros años, Kalenok señaló que no se trata de falta de ambición, sino de temor. “No es que la gente esté menos ambiciosa, sino más temerosa a cambiar de trabajo”, afirmó. En un contexto marcado por despidos masivos, la estabilidad aparece como un objetivo difícil pero muy deseado.

El tercer tema más buscado es el burnout y el estrés laboral. “Se busca mucho cómo otras personas están atravesando este cansancio y qué herramientas se pueden usar para manejarlo”, explicó, subrayando que el agotamiento atraviesa a todo el mercado, especialmente hacia fin de año.

En el plano local, la discusión por una reforma laboral suma incertidumbre. “La palabra que más aparece es incertidumbre: qué va a pasar con la legislación y con las reglas de juego”, señaló. Sin embargo, Kalenok remarcó que no se trata de un debate nuevo y que puede ser una oportunidad. “Tenemos convenios con más de 50 años; si trabajamos distinto, la legislación tiene que acompañar cómo trabajamos hoy”.

Finalmente, puso el foco en la capacitación continua como herramienta clave frente al cambio. “La mejor forma de adaptarnos es el aprendizaje continuo y la integración de nuevas herramientas”, sostuvo, destacando que la educación hoy está más democratizada que nunca y al alcance de todos.

