Final Four: la final de la Liga Femenina se define en Córdoba

Por primera vez en su historia, la Liga Femenina de Básquetbol tendrá una vuelta olímpica en Córdoba. El próximo fin de semana, ‘La Catedral’ del Hindú Club será la sede del Final Four del Torneo Apertura, el primero de los dos certámenes que integran el calendario de la temporada 2025/2026.

Además del equipo anfitrión, que afronta su primera experiencia en la competencia organizada por la Asociación de Clubes (ADC), serán protagonistas del cuadrangular definitorio los representativos de Instituto Atlético Central Córdoba, Ferro Carril Oeste y Obras Sanitarias.

El cronograma de partidos contempla para el sábado los cruces Hindú-Obras e Instituto-Ferro, previstos respectivamente para las 17.30 y las 20. Al día siguiente, los perdedores de la primera jornada definirán el tercer y cuarto puesto a las 15.30, mientras que la gran final se jugará a las 18.

Las cuatro fantásticas

Las cordobesas de Instituto e Hindú llegan por primera vez al Final Four como representantes de la Conferencia Norte, en la que ocuparon respectivamente el primer y el cuarto puesto en la serie regular.

Ya en la instancia de playoffs, La Gloria y el elenco de barrio General Paz eliminaron a Gorriones de Río Cuarto y Fusión Riojana en el Cuadrangular Clasificatorio y dejaron atrás a Deportivo Chañares de James Craik y Quimsa de Santiago del Estero en el Cuadrangular Semifinal. Ambas instancias tuvieron como sede el estadio Ángel Sandrín de Alta Córdoba.

A lo largo del certamen, el Albirrojo obtuvo 19 triunfos y tres derrotas (el mejor registro entre los conjuntos clasificados al Final Four), mientras que la ‘H’ tiene un palmarés de 15 victorias y siete traspiés.

Los porteños Obras y Ferro llegan a la final cordobesa como los mejores elencos de la Conferencia Sur, en la que culminarán la primera fase como respectivos segundo y tercero, detrás de El Talar. En el Cuadrangular Clasificatorio, que se realizó en ‘El Templo del Rock’, eliminaron a Unión Florida e Independiente de Neuquén; y en el Cuadrangular Semifinal, en el Estadio Héctor Etchart de Caballito, dejaron fuera de carrera a Deportivo Berazategui y El Talar. En lo que va del certamen, Obras sumó 18 triunfos y cuatro derrotas, mientras que Ferro cosechó 16 victorias y seis caídas.

DOS POTENCIAS. Obras y Ferro llegan a Córdoba con la ‘chapa’ de favoritos con la que arrancaron la disputa de la temporada 2025/2026. /// CEDOC PERFIL

Por un título inédito

El Final Four es una instancia inédita para Instituto e Hindú, que tienen la chance de darle al básquetbol de Córdoba su primer título de Liga Femenina y también el pasaporte a la Liga Sudamericana de Clubes.

Ferro, que en la temporada pasada fue subcampeón en la primera mitad y campeón en el segundo semestre, es el único equipo que ya experimentó la sensación de una vuelta olímpica desde la reestructuración de la competencia nacional de básquetbol femenino de mayores, en 2017.

Además del título que obtuvo en mayo pasado, el Verde de Caballito también se consagró en el Torneo Apertura 2023, venciendo en el duelo decisivo a Obras Sanitarias. ‘El Tachero’, como se conoce al equipo amarillo y negro, suma otros dos antecedentes de derrota en los juegos decisivos, en el Torneo Apertura 2018 y en la Liga Femenina 2024.

Hasta el momento, Deportivo Berazategui encabeza el historial de consagraciones, con seis títulos. Le siguen Quimsa de Santiago del Estero, Unión Florida y Ferro Carril Oeste, con dos conquistas cada uno, y cierra el listado de campeones El Talar, con una final ganada en su haber.

¿Habrá final cordobesa? En este caso, los antecedentes avalan a Instituto, que salió airoso en los cuatro enfrentamientos de la temporada ante Hindú. En el Torneo Apertura 2025, La Gloria ganó dos veces en condición de visitante (49-43 en la fase regular y 58-56 en el Cuadrangular Semifinal), y también cantó victoria en los dos duelos como local, venciendo 58-56 en la etapa inicial y 70-46 en el Cuadrangular Clasificatorio).