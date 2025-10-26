Elecciones 2025 en vivo: cerraron los comicios con el 66% de participación, la más baja desde el regreso de la democracia

Hasta las 18 los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral pudieron emitir sus votos para las elecciones legislativas nacionales 2025. Por primera vez, se utilizó el formato de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional Electoral, solamente votó el 66% del padrón, con baja participación ciudadana, si se lo compara con otras elecciones desde que volvió la democracia a la Argentina en 1983.

Luego de largos meses de una campaña desgastante, tanto para candidatos como para ciudadanos, llegó la hora y Argentina renueva este domingo 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 bancas del Senado, en una elección clave para definir no solo el nuevo mapa político que tendrá el Congreso Nacional desde el 10 de diciembre, sino también el rumbo económico y la gobernabilidad que tendrá el gobierno de Javier Milei en los dos años que le quedan de mandato.

Fueron algo más de 36 millones los ciudadanos habilitados para esta elección, y en Diputados, cada provincia renueva el 50% de su representación, como siempre la provincia de Buenos Aires como termómetro por su imponente peso electoral, esta vez con 35 diputados en danza, seguida por Córdoba (9), Santa Fe (5) y Mendoza (5).

En el caso del Senado, las ocho provincias que eligen representantes este año son Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada una de ellas elige tres senadores: dos por la mayoría y uno por la primera minoría, bajo el sistema de mayoría y minoría.

El minuto a minuto de las elecciones legislativas en todo el país: