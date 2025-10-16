Encuesta: en provincia de Buenos Aires Fuerza Patria le saca 11 puntos a LLA pero a nivel nacional los libertarios se imponen por 2

El 26 de octubre está a la vuelta de la esquina y los sondeos de opinión para conocer la intención de voto de los argentinos se multiplican. Esta vez Proyección Consultores analizó la intención de voto en la provincia de Buenos Aires y en CABA y como se proyecta la tendencia a nivel nacional.

Con el desplazamiento de José Luis Espert del primer lugar de la lista de la Libertad Avanza por sus vínculos con el narco Fred Machado y una campaña electoral para instalar a Diego Santilli con disparatados slogans ("Para votar al colorado, marcá al pelado), los libertarios están intentando recortar la distancia (palabras del presidente Javier Milei en la entrevista con Eduardo Feiman), que los separa en la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria.

En territorio bonaerense, Fuerza Patria (42,3 por ciento) le saca 11 puntos a la Libertad Avanza, que alcanzá el 31,5 por ciento. En tanto, Jorge Taiana (de Fuerza Patria), alcanza el 37,4 por ciento, mientras que Diego Santilli llega al 30,2 por ciento. Muy lejos queda el Frente de Izquierda (4,1 por ciento) y Nicolás del Caño con 5,1 por ciento. Mientras que Provincias Unidas reúne el 3,7 % y su candidato Florencio Randazzo alcanza el 4,8 por ciento.

Por otra parte, la mayor preocupación de los bonaerenses son los bajos salarios (60,5 %) y la corrupción política con el (60,3 %). En cuanto a la evaluación de la gestión de Javier Milei y Axel Kicillof, el 60,8 de los habitantes de la provincia de Buenos Aires evalúa como mal o muy la gestión del Presidente y el 53,1 % la del gobernador Kicillof.

La muestra se realizó entre el 8 y el 14 de octubre entre 1353 casos.

Los votos a nivel nacional

La consultora también relevó la intención de voto a nivel nacional. El 36,4 por ciento respondió que votaría a la Libertad Avanza y el 34 a Fuerza Patria. En tercer lugar, queda Provincias Unidas con el 6,5 marcando una polarización extrema.

Con respecto las principales figuras políticas, Javier Milei obtiene un 40,8 de imagen positiva contra un 55,5 de negativa. Axel Kicillof 39,6 % contra el 50,3 y llamativamente aparece en tercer lugar Myriam Bregman con el 28,1 % contra el 41,5 por ciento.

El estudio realizado por la consultora Proyección fue entre el 8 y el 14 de octubre entre 3875 casos efectivos,

Qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires

Proyección Consultores le preguntó a los encuestados que habitan la ciudad de Buenos Aires ¿A qué espacio estaría más dispuesto a elegir? El 37,2 respondió que votaría a la Libertad Avanza, mientras que el 31,8 lo haría por Fuerza Patria. Muchísimo más abajo queda el Frente de Izquierda con el 5,2 %.

Con respecto a los candidatos a diputados, el 34,1 votaría Alejandro Fargosi de La Libertad Avanza; el 24,9 a Itaí Hagman de Fuerza Patria y el 9,8 a Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.

En cuanto a los senadores, el 39,2 por ciento opta por votar a Patricia Bullrich, el 27,8 a Mariano Recalde y el 6 por ciento a Facundo Manes del GEN.