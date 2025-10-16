jueves 16 de octubre de 2025
POLITICA
SONDEO DE OPINIÓN

Encuesta: en provincia de Buenos Aires Fuerza Patria le saca 11 puntos a LLA pero a nivel nacional los libertarios se imponen por 2

A diez días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, una nueva encuesta analiza la intención de voto en el principal distrito de la Argentina y como se proyecta la tendencia a nivel nacional. Qué pasa en CABA.

Lapiceras elecciones
Lapiceras elecciones | Cámara Electoral

El 26 de octubre está a la vuelta de la esquina y los sondeos de opinión para conocer la intención de voto de los argentinos se multiplican. Esta vez Proyección Consultores analizó la intención de voto en la provincia de Buenos Aires y en CABA y como se proyecta la tendencia a nivel nacional.

Con el desplazamiento de José Luis Espert del primer lugar de la lista de la Libertad Avanza por sus vínculos con el narco Fred Machado y una campaña electoral para instalar a Diego Santilli con disparatados slogans ("Para votar al colorado, marcá al pelado), los libertarios están intentando recortar la distancia (palabras del presidente Javier Milei en la entrevista con Eduardo Feiman), que los separa en la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria.

En territorio bonaerense, Fuerza Patria (42,3 por ciento) le saca 11 puntos a la Libertad Avanza, que alcanzá el 31,5 por ciento. En tanto, Jorge Taiana (de Fuerza Patria), alcanza el 37,4 por ciento, mientras que Diego Santilli llega al 30,2 por ciento. Muy lejos queda el Frente de Izquierda (4,1 por ciento) y Nicolás del Caño con 5,1 por ciento. Mientras que Provincias Unidas reúne el 3,7 % y su candidato Florencio Randazzo alcanza el 4,8 por ciento.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Encuesta 16102025

Por otra parte, la mayor preocupación de los bonaerenses son los bajos salarios (60,5 %) y la corrupción política con el (60,3 %). En cuanto a la evaluación de la gestión de Javier Milei y Axel Kicillof, el 60,8 de los habitantes de la provincia de Buenos Aires evalúa como mal o muy la gestión del Presidente y el 53,1 % la del gobernador Kicillof.

Encuesta 16102025

La muestra se realizó entre el 8 y el 14 de octubre entre 1353 casos.

Los votos a nivel nacional

La consultora también relevó la intención de voto a nivel nacional. El 36,4 por ciento respondió que votaría a la Libertad Avanza y el 34 a Fuerza Patria. En tercer lugar, queda Provincias Unidas con el 6,5 marcando una polarización extrema.

Encuesta 16102025

Con respecto las principales figuras políticas, Javier Milei obtiene un 40,8 de imagen positiva contra un 55,5 de negativa. Axel Kicillof 39,6 % contra el 50,3 y llamativamente aparece en tercer lugar Myriam Bregman con el 28,1 % contra el 41,5 por ciento.

El estudio realizado por la consultora Proyección fue entre el 8 y el 14 de octubre entre 3875 casos efectivos,

Qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires

Proyección Consultores le preguntó a los encuestados que habitan la ciudad de Buenos Aires ¿A qué espacio estaría más dispuesto a elegir? El 37,2 respondió que votaría a la Libertad Avanza, mientras que el 31,8 lo haría por Fuerza Patria. Muchísimo más abajo queda el Frente de Izquierda con el 5,2 %.

Encuesta 16102025

Con respecto a los candidatos a diputados, el 34,1 votaría Alejandro Fargosi de La Libertad Avanza; el 24,9 a Itaí Hagman de Fuerza Patria y el 9,8 a Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.

Encuesta 16102025

En cuanto a los senadores, el 39,2 por ciento opta por votar a Patricia Bullrich, el 27,8 a Mariano Recalde y el 6 por ciento a Facundo Manes del GEN.

Encuesta 16102025

También te puede interesar
En esta Nota