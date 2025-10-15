Encuesta elecciones 2025: en CABA, Patricia Bullrich se consolida en el primer lugar mientras el peronismo mantiene su porcentaje histórico

De cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, una consultora realizó un estudio sobre la intención de voto de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y reveló que los candidatos libertarios, tanto para diputados como para senadores, se impondrían en CABA por sobre sus contrincantes de Fuerza Patria.

El estudio fue llevado a cabo por la consultora Opinión Pública con un total de 1017 casos de todo el país, todos argentinos mayores de 18 años, y un margen de error aproximado de 3,1%. Se realizó de forma online a través de un formulario cerrado y estructurado con aplicación directa, del 10 al 14 de octubre.

Patricia Bullrich, de la Alianza de La Libertad Avanza (LLA)-PRO, resultó ser la candidata a senadora nacional por CABA con mayor probabilidad de obtener votos positivos con un 45,6%. Detrás de la actual ministra de Seguridad se ubicó Mariano Recalde, candidato de Fuerza Patria, con 27,4%.

Muy por detrás de los principales candidatos se ubicaron Facundo Manes (Para Adelante) con 7,4%, Graciela Ocaña (Ciudadanos Unidos) con 3,4%, Cristian Castillo (FIT) con 2,9%, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) con 2,4% y Francisco Moreno Guirado (Partido Socialista) con 1,3%.

En la proyección de indecisos y votos afirmativos los porcentajes aumentan y la ministra de Seguridad se lleva un 48,5% de los votos como candidata a senadora nacional por CABA, de la misma manera, también sube el porcentaje de Recalde, el cual se eleva a 29,2%.

Alejandro Fargosi, también de la Alianza de LLA-PRO, se proyecta según la encuesta como el candidato más elegido para diputado nacional por CABA con 39,2% de los votos, un porcentaje mucho menor al obtenido por Bullrich. Detrás de él se ubica Itai Hagman, de Fuerza Patria, con 22,7%.

Luego de los candidatos para la Cámara Baja de los principales partidos, se ubicaron figuras como Myriam Bregman (FIT-U) con 10,3%, Ricardo López Murphy (Potencia) con 6,6%, Martín Lousteau (Ciudadanos Unidos) con 6% y Hernán Reyes (Coalición Cívica) con 2,1%.

En lo que respecta a la imagen de los candidatos más votados, en el caso de los candidatos a senadores nacionales, Bullrich cuenta con un 52% de imagen positiva, contra un 47,3% de imagen negativa. Del otro lado, Recalde no corre con la misma suerte y presenta un 32,3% de imagen negativa y un 52% de imagen positiva, junto a un 15,7% que manifestó no conocerlo o prefirió no calificarlo.

Por los candidatos a diputados nacionales, Fargosi obtuvo 25,7% de imagen negativa, 23,6% de imagen positiva y un alto porcentaje (50,7%) de votantes que manifestaron no saber o no conocerlo. De forma similar, Hagman presentó 33,5% de imagen negativa, 25,1% de imagen positiva y 41,44% que indicó no saber o no conocerlo.

En cuanto a la participación de la ciudadanía en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, un tema que siempre preocupa a los políticos, un 68,3% indicó que "seguramente vaya a votar", junto a otro 8,5% que dijo que "es muy probable que vaya".

Del lado contrario, 2,9% aseguró que no irá a votar, otro 7,4% indicó que es probable que no se acerque a las urnas para emitir su voto y otro 12,9% manifestó que aún no sabe si participará o no de los comicios.

