La Cámara Nacional Electoral postergó la decisión sobre la reimpresión de boletas en Buenos Aires por un error procesal

La controversia en torno a la posible reimpresión de 14 millones de boletas únicas para los electores bonaerenses sumó este sábado un nuevo capítulo, luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE), presidida por Daniel Bejas, resolviera devolver la apelación presentada por La Libertad Avanza (LLA). El tribunal consideró que la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires había omitido un paso esencial del procedimiento: solicitar la opinión de las demás fuerzas políticas involucradas, requisito indispensable para garantizar el principio de bilateralidad y el derecho de defensa.

La decisión se conoció poco después del fallo que habilitó a Diego Santilli a encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de LLA en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert, involucrado en un escándalo por sus presuntos vínculos con un empresario condenado por narcotráfico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La medida de la Cámara implica que la resolución sobre la reimpresión de las boletas, reclamada por el espacio libertario, se demorará aún más. Según la providencia firmada por Bejas, la Junta —integrada por Alejo Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo y Hilda Kogan— deberá ahora notificar y dar traslado del expediente a los apoderados de los 15 partidos que comparten la boleta única en el distrito bonaerense. Solo una vez cumplido este trámite, el fiscal ante la Cámara, Ramiro González, podrá emitir su dictamen previo al fallo definitivo.

La Cámara Nacional Electoral falló a favor de Santilli, quien encabezará la lista de LLA en lugar de Karen Reichardt

Bejas fundamentó la decisión afirmando que “el presente caso constituye una cuestión de orden público, toda vez que para su tratamiento en la instancia anterior se trabó un proceso contencioso al cual quedaron integradas —como partes— las agrupaciones políticas del distrito que participan del proceso electoral en curso, corresponde sustanciar el recurso de apelación concedido, en resguardo del principio de bilateralidad y para asegurar el derecho de defensa”, así lo indican desde Infobae.

Origen de la disputa de fondo

La controversia se originó cuando la Junta Electoral rechazó el pedido de LLA para reimprimir las boletas, al considerar que la solicitud era material y jurídicamente improcedente, por contradecir el Código Electoral Nacional y las acordadas de la propia Cámara. Además, advirtió que la medida implicaría un gasto superior a $12.100 millones, no previsto en el presupuesto nacional.

Los apoderados de LLA —Alejandro Carranzio, Juan Osana y Luciano Gómez Alvariño— sostuvieron en su apelación que la reimpresión “resulta técnicamente posible y presupuestariamente viable”, siempre que se adopte “una decisión judicial urgente”, y destacaron las garantías ofrecidas por el Ministerio del Interior.

Por su parte, el Gobierno insistió en que existen condiciones para “habilitar la reimpresión del instrumento electoral” y garantizar así “la expresión genuina de la voluntad popular como derecho político y electoral básico”.

El Gobierno apeló el rechazo a la reimpresión de boletas en Buenos Aires y pidió "garantizar la expresión genuina de la voluntad popular"

La Junta Electoral, en cambio, fue tajante: alterar los plazos establecidos implicaría “un riesgo institucional”, ya que el Código Electoral fija reglas precisas para cada etapa —presentación, aprobación, impresión, control y distribución de boletas—. A menos de dos semanas de las elecciones del 26 de octubre, la disputa judicial deja en suspenso la definición sobre si finalmente habrá o no nuevas boletas en territorio bonaerense, mientras la campaña de La Libertad Avanza intensifica su estrategia en la provincia más grande del país.

DCQ / lr