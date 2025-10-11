Lluvias y tormentas en Buenos Aires: cuándo llegan y qué zonas serán las más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias y tormentas sobre el sur de la región Pampeana, afectando la diagonal que se extiende entre el centro de La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires.

La temperatura oscilará entre los 18 y 27 grados. Durante la noche podrían generarse las primeras precipitaciones con posibilidades del 10% al 40%, según el SMN. Podría generarse un proceso de ciclogénesis que impulsará un frente frío a desplazarse hacia el norte argentino.

De acuerdo a Meteorored, el horario más probable para que haya lluvia en el AMBA será entre las 19 y 22 horas del sábado. “Estas podrían mostrar variada intensidad en la noche y la parte inicial de la madrugada del domingo, sin descartar por el momento alguna puntualmente de características fuertes”, indicaron.

El domingo se espera probabilidad de lluvia durante toda la jornada; incluso, a mitad del día llegarían las fuertes ráfagas de viento. La temperatura máxima tocará los 19 grados y la mínima descenderá hasta los 15.

También se espera un domingo ventoso del sector oeste, con ráfagas de 50 a 60 km/h.

Zonas como Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Tres Arroyos y Claromecó son algunas de las regiones donde más podría llover, durante una mayor cantidad de horas consecutivas, juntando 70 mm de acuerdo a distintas previsiones numéricas.

Cómo seguirá el tiempo el resto de la semana