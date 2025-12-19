El sábado 20 de diciembre promete, al menos en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, una jornada de marcada inestabilidad. Según los datos, un frente de tormentas avanzará sobre la región central del país, provocando un sensible descenso de las marcas térmicas tras el intenso calor. El SMN ha emitido avisos preventivos por fenómenos de variada intensidad que afectarán tanto a las zonas urbanas como a diversas provincias del interior del país.

El clima en el AMBA este 20 de diciembre

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se prevé una jornada inestable con probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana. La temperatura mínima se ubicará en los 22 °C, mientras que la máxima descenderá hasta los 27 °C, ofreciendo un respiro al calor extremo. La humedad se mantendrá elevada, superando el 85%, lo que podría generar una sensación de pesadez ambiental antes de las lluvias.

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el clima presentará condiciones similares, con ráfagas de viento del sector sur que alcanzarán los 50 km/h. Se espera un cielo mayormente cubierto en localidades del interior bonaerense, con mejoras temporarias hacia la tarde. El índice UV será moderado debido a la cobertura nubosa, aunque se recomienda precaución en áreas donde el sol logre filtrar, manteniendo los cuidados habituales de la temporada estival.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pronóstico del resto del país este fin de semana

En el norte argentino, provincias como Salta y Formosa mantendrán condiciones de calor sofocante con máximas que podrían superar los 35 °C. Por el contrario, la región de Cuyo y el centro del país, incluyendo Córdoba y San Luis, se verán afectados por el ingreso de aire fresco y posibles precipitaciones intensas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la vigilancia sobre estas áreas ante la posibilidad de caída ocasional de granizo.

Calor intenso en el AMBA y alertas por tormentas severas y viento Zonda en el centro y oeste del país

La Patagonia presentará un escenario mucho más estable pero ventoso, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 15 °C en Santa Cruz y los 24 °C en Río Negro. Se prevén cielos despejados a algo nublados en la franja sur, con vientos predominantes del sector oeste. Esta región se mantiene alejada del sistema de tormentas que afecta al centro, aunque las ráfagas intensas continuarán siendo el fenómeno meteorológico principal del día.

Pronóstico extendido

Para el domingo 21, se espera que las condiciones mejoren gradualmente en la Capital Federal y alrededores, con un cielo nublado pero sin lluvias significativas. Las temperaturas comenzarán a subir nuevamente, con una mínima de 22 °C y una máxima de 29 °C. En el resto del país, la inestabilidad se desplazará hacia el noreste, afectando a Misiones y Corrientes con chaparrones dispersos durante la tarde, mientras el centro recupera la estabilidad.

El inicio de la semana de Navidad, el lunes 22 de diciembre, traerá el regreso del tiempo seco y soleado en gran parte de Argentina. En CABA se registrarán 32 °C de máxima, marcando el retorno de una masa de aire cálido que se intensificará hacia el martes y miércoles. Se recomienda seguir las actualizaciones geolocalizadas, ya que el índice UV volverá a niveles muy altos, requiriendo protección solar extrema en todo el territorio.