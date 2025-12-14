El domingo 14 de diciembre se caracterizará por la inestabilidad en varias regiones de Argentina, especialmente en el centro y norte, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera un descenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con mínimas de 19ºC y máximas de 24ºC, y la presencia de tormentas aisladas durante la jornada, con baja probabilidad de lluvia por la noche.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 14 de diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense este domingo tendrá un cielo con tormentas aisladas por la mañana, con registros térmicos que irán de una mínima de 19ºC a una máxima de 24ºC. Los vientos, inicialmente del sector este, rotarán al sur, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, según el SMN.

El pronóstico para la Provincia de Buenos Aires en general, incluyendo el AMBA, indica la continuidad de un clima inestable. Se mantendrán las tormentas aisladas durante la mayor parte del domingo. No se esperan lluvias significativas hacia la noche, aunque la probabilidad oscilará entre el 10% y el 40% en esa franja horaria para Capital Federal.

Cómo estará el clima en el resto del país

Varias provincias del centro y sur de Argentina, como Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Luis y Santa Fe, se encontrarán bajo alerta amarilla por tormentas, con ráfagas de viento intensas. En Cuyo, como en Mendoza, se prevé un notable descenso de la temperatura, con máximas de 2ºC y mínimas de 18ºC, con lluvias aisladas.

En la región de Misiones, la OPAD pronostica un domingo con tiempo "bueno, caluroso por la tarde", con una mínima de $22ºC y una máxima de 35ºC, bajo Advertencia Celeste y con un Índice UV Extremo. En el NOA, las temperaturas serán más elevadas; por ejemplo, Salta tendrá una máxima de 28ºC y San Miguel de Tucumán de 34ºC.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el lunes 15 de diciembre, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una leve mejoría en el AMBA, con cielo mayormente despejado y temperaturas que se ubicarán entre los 18ºC de mínima y los 28ºC de máxima. Se esperan vientos variables, con baja probabilidad de nuevas precipitaciones en la zona.

La tendencia de ascenso de temperatura continuará el martes 16 de diciembre en el centro del país. En San Luis, por ejemplo, se esperan mínimas de 15ºC y máximas de 30ºC con cielo mayormente despejado. En la costa atlántica bonaerense, las condiciones mejorarán tras la inestabilidad con nubosidad variable.

HM