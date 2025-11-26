Los nuevos pronósticos de cuánto va a crecer la economía argentina en 2026

Más allá del leve dato positivo de la actividad económica registrada en el mes de septiembre (0,5% el EMAE) que algunos analistas ven como un impulso para dejar atrás la recesión, los organismos internacionales ya vienen recortando sus proyecciones optimistas para la economía argentina en 2026. Por caso, el Banco Mundial estimó en sus últimos análisis un crecimiento del 4,3% en 2026 y el Fondo Monetario Internacional (FMI) del 4%, cuando a comienzos de 2025 habían proyectado un 4,7% y un 4,5%, respectivamente.

La inflación de noviembre volvería a superar el 2%, según proyecciones privadas

El análisis internacional se complementa con los datos locales del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central (BCRA), reflejando las estimaciones de bancos y consultoras respecto al PBI, precios y tipo de cambio.

Expectativas locales: inflación y dólar según el REM

El mercado esperaba una leve aceleración de la inflación para octubre y que se ubique en 2,2%, según el REM. En el décimo mes del 2025, el Indec marcó una suba del 2,3% para todo el país.

Para los últimos meses de 2025 se proyectó una inflación del 2% mensual, que volvería a caer hasta ubicarse en 1,6% en abril de 2026. El próximo año, la inflación acumulada en los doce meses cerraría en 18,7% y volvería a bajar en 2027 hasta 10,6%.

Estas son las Predicciones 2026, según “The Economist”

En términos de actividad, los analistas estimaron que el PIB desestacionalizado habría caído 0,5% en el tercer trimestre de 2025 respecto al segundo, y proyectaron un aumento de 0,3% para el cuarto trimestre. Luego, esperan una aceleración de 1,0% en el primer trimestre de 2026. Para todo 2025, se anticipa un nivel de PIB real 3,9% superior al promedio de 2024.

En cuanto al tipo de cambio nominal, la mediana de proyecciones se ubicó en $1.463 por dólar para noviembre de 2025 y en $1.500 por dólar para diciembre, lo que implica una variación interanual esperada de 47,0%.

Qué prevé la OCDE para la Argentina en 2026

En su último informe de septiembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) corrigió a la baja su previsión de crecimiento y estima que la Argentina crecerá 4,3% en 2026, mientras que en enero consideraba que sería del 4,5%.

Según Álvaro Pereira, economista jefe de la OCDE, la corrección se basó en una baja del consumo privado, las exportaciones y el crédito, además de descensos en la industria y la construcción.

Pereira sostuvo que las proyecciones se realizaron antes de los signos recientes de inestabilidad política y financiera, y advirtió que su confirmación podría tener repercusiones macroeconómicas.

Proyección del Banco Mundial

El Banco Mundial recortó su estimación para Argentina en 2025 a un crecimiento de 4,6%, aunque mantiene al país como el de mayor expansión proyectada en la región. El informe afirma que continúa un “notable rebote económico” luego de dos años de caída y atribuye la mejora a la recuperación agrícola y a señales positivas en el consumo y la inversión.

Dólar a $1500 e inflación en baja: El pronóstico de las principales consultoras sobre cómo cierra el 2025

El organismo resalta además el impacto de la implementación inicial del plan de estabilización, asociado a una menor inflación y a la obtención de superávit fiscal. En ese sentido, destaca la disciplina fiscal como un rasgo distintivo del país frente al resto de las economías latinoamericanas, mencionando que Argentina ha logrado “avances significativos hacia la consolidación fiscal”.

En el balance regional, el Banco Mundial prevé que América Latina y el Caribe avance 2,3% en 2025 y 2,5% en 2026, en el ritmo más lento entre las regiones del mundo. Allí, Argentina aparece entre las economías de mayor crecimiento estimado.

Qué proyecta el FMI para el país

El FMI también recortó su proyección de crecimiento para Argentina en 2026, que ahora se ubica en 4,0%, mientras que en su informe anterior anticipaba un crecimiento de 4,5%.

Presupuesto 2026: con la mirada puesta en la proyección y los objetivos alcanzados

En el apartado que se refiere a precios, el organismo prevé que la inflación acumulada para este 2025 alcanzará 41,3% y bajará a 16,4% en la sumatoria de los doce meses del 2026.

Con respecto al mercado laboral, el FMI estima que el desempleo llegará a 7,5% a fin de este año y descenderá a 6,6% en 2026.

Por último, a pesar de los recortes, para el FMI Argentina seguiría siendo la economía de mayor crecimiento prevista para América Latina en 2025.

