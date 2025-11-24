La inflación de noviembre volvería a superar el 2% según proyecciones privadas

La inflación de noviembre volverá a estar por encima del 2%, según las estimaciones de distintos analistas. Apalancados por la suba registrada en alimentos, bebidas, transporte y tarifas en lo que va del onceavo mes del 2025, señalan que será el piso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el 11 de diciembre.

Se trataría de la tercera inflación consecutiva con el número 2 por delante, tras el 2,1% de septiembre y 2,3% de octubre.

Desde EcoGo estiman que la inflación en noviembre se ubicaría en 2,5% mensual. “A las correcciones de precios en regulados –en particular tarifas donde tanto gas como electricidad registraron aumentos superiores al 3%- y productos frescos como la carne, se suma además esta semana la actualización del boleto de colectivo de jurisdicción nacional (cerca del 30% de las líneas que circulan en el AMBA)”.

Por su parte, Econviews, en su último relevamiento de precios detectó una variación de 0,7% en la tercera semana de noviembre, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados GBA. Destacaron que en los aumentos de esta semana el rubro Carnes lidera con una suba de 4,4%, mientras que, por el contrario, Verdulería registró una merma de 1,3%. Las últimas 4 semanas acumulan 3,2%.

Las prepagas ya confirmaron aumentos para diciembre que rondarán el 2,3%

Para la agencia LCG, los alimentos y bebidas reportaron una inflación semanal de 1,5% en la tercera semana de noviembre. “La inflación promedio de las últimas cuatro semanas se aceleró a 3,3%, la medición entre las puntas trepó a 3,8% y en lo que va del mes, acumula 3,6%”. En el informe se destacó que “Carnes explicó por si sola 1/3 de la inflación general, seguido por aumentos en bebidas y lácteos”, afirmaron desde Labour, Capital & Growth.

Por último, la cooperativa Consumidores Libres, informó en su último relevamiento que los 21 productos que componen la "canasta básica de alimentos" aumentaron 3,43% durante la primera quincena de noviembre del 2025, acumulando en lo que va del año un 27,73%. Este organismo se encarga de analizar los precios de artículos de almacen, carnes, frutas y verduras en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires.

Aumentos en la luz y el gas

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un aumento en las tarifas de luz para las empresas Edesur y Edenor, que alcanzó a los usuarios de los tres niveles de segmentación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el primer día de noviembre.

El Gobierno busca que los aumentos de la AUH se den de manera discrecional

La medida establece incrementos del 3,53% para Edesur – Resolución 744/2025 – y del 3,6% para Edenor – Resolución 745/2025 – correspondientes a la actualización del Costo Propio de Distribución (CPD), es decir, la parte de la tarifa que remunera a las distribuidoras de electricidad.

El incremento en la electricidad se suma al aumento promedio del 3,8% en las facturas de gas que el Gobierno había oficializado a nivel nacional, también a partir del 1 de noviembre.

Colectivos aumentó cerca del 10% en el AMBA

Las tarifas de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó un 9,7% desde el lunes 17 de este mes. Una suba que se suma a los ajustes que se producen en las líneas bonaerenses y las de la Ciudad. De esta forma, el boleto mínimo de las líneas de jurisdicción nacional cuesta 494,83 pesos.

La inflación en alimentos se aceleró en noviembre por el aumento de la carne

El Gobierno resolvió este aumento y formalizó la decisión mediante la publicación del Boletín Oficial con la Resolución 77/2025. La medida empezó a regir desde la publicación de la resolución: el aumento se aplicó a todos los colectivos que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo.

