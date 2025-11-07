Familias pagarán más luz que las empresas en verano

El Gobierno nacional cambió la estructura tarifaria eléctrica y los usuarios residenciales pagarán más por el servicio en los meses de verano que las empresas.

Esa situación se revertirá durante el invierno, según informa NA.

La modificación se dispuso por la resolución 434/2025 de la Secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial.

La norma estableció los precios mayoristas de noviembre que luego impactan en las facturas de electricidad.

Cachanosky: "El mercado está y seguirá estando tranquilo"

Nuevos valores (Noviembre - Abril)

La Secretaría de Energía fijó:

Usuarios residenciales: Pagarán del 1º de noviembre al 30 de abril $ 56.054 y $ 58.281 por megavatio-hora (MWh).

Usuarios no residenciales (empresas y comercios): Abonarán en el mismo período $ 47.310 y $ 51.633. En este caso depende de la relación con la distribuidora y los horarios de consumo.

UCA: el 15% de los asalariados sufre inseguridad alimentaria

Impacto en factura

Residenciales (Región Metropolitana): Las facturas sufrirán aumentos entre 3,5 y 4%.

Industrias y comercios: Pueden tener un alza de 2,2% o bajas de hasta 10,3% en el período referido.

El gobierno busca de este modo avanzar en la reducción de subsidios e incentivar la competencia entre empresas generadoras para aumentar la oferta energética.

En Argentina cada provincia o municipio define el Valor Agregado de Distribución (VAD) que determinan los valores finales de la factura en cada jurisdicción.