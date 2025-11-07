Cachanosky: "El mercado está y seguirá estando tranquilo"

El economista Roberto Cachanosky sostuvo que "el mercado está y seguirá estando tranquilo" hasta fin de año, "salvo que ocurra algo que no sabemos".

“Mercado tranquilo”

“Creo que se va a mantener. Si sigue el apoyo del Tesoro americano vas a tener un mercado de cambio tranquilo, con la gente volviendo a hacer carry trade. O sea vendiendo dólares, comprando pesos, colocándose a tasas impagables o ganancias en dólares impagables”, analizó el consultor económico.

“Salvo que ocurra algo que no sabemos, algunas cosas raras desde el punto de vista político o alguna cuestión internacional, lo vería más que tranquilo al mercado de cambios por ahora. Ahora por ahí me llamas el martes porque pasó algo y y la opinión es totalmente distinta”, agregó en declaraciones a CNN Argentina.

Bandas cambiarias

Además señaló que “si en el medio van a intervenir como está interviniendo e interviene inclusive no el Banco Central sino también el Tesoro argentino y el Tesoro americano, las bandas pierden sentido”.

“Está bien se van a ir ampliando las dos bandas pero la pregunta es por qué no dejan flotar libremente el mercado de cambio”, recalcó.

“Eso es algo que no entiendo, más en alguien que siempre ha defendido o había dicho siempre que el mercado tenía que ser libre. Es incomprensible. Es como si Cristina Kirchner hablara a favor del mercado libre. Es muy raro lo que están haciendo en el mercado de cambio”, insistió Cachanosky.

FMI

También consideró que “los acuerdos con el Fondo siempre son muy relativos” y “están subordinados a las directivas políticas que reciban los técnicos del Fondo”.

“En este caso como Trump tiene buena relación con Milei por más que se viole lo acordado con el Fondo le sube el pulgar y dice ´dale seguí, no hay problema´. El apoyo que tiene Argentina de Estados Unidos es muy importante, si no no hubiese llegado con el dólar. Es importante el apoyo”, concluyó Cachanosky.