UCA: el 15% de los asalariados sufre inseguridad alimentaria

El 15% de los trabajadores asalariados del país no logra alimentarse adecuadamente, incluyendo a aquellos que cuentan con un empleo formal , según expuso un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA.

El reporte, publicado por NA, reflejó que la denominada inseguridad alimentaria golpea con más fuerza a los trabajadores del sector informal, donde la incidencia llega al 24%.

El informe subraya que la afectación en empleados formales (9,8%) y públicos (14,1%) "refleja un problema que trasciende la mera inserción laboral".

El perfil de los más afectados

El estudio de la UCA precisa qué factores aumentan la vulnerabilidad de los trabajadores:

1. Nivel educativo (La mayor brecha)

La inseguridad alimentaria es más alta en los estratos con menor educación:

Secundario incompleto: 34%

Universitario o más: 4,6%

2. Situación de pobreza

El impacto es mayor según la línea de pobreza:

Trabajadores pobres: 38,6% sufre inseguridad alimentaria.

Trabajadores no pobres: 6,9%

3. Región geográfica

El conurbano bonaerense es el área más crítica del país:

Conurbano: 18,9%

Interior: 14,8%

CABA: 7,1%

4. Horas trabajadas

Contrario a lo esperado, los subocupados son los más afectados, por encima de los sobreocupados:

Subocupados: 21,1%

Sobreocupados: 13,3%

Jornada completa: 12%

Otros factores de incidencia

El informe del ODSA también identificó otras variables: