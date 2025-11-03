Maslatón opinó sobre una eventual dolarización y se preguntó qué pasa "si cae un banco"

El analista financiero Carlos Maslatón se refirió a una eventual dolarización de la economía argentina y se preguntó qué pasa si “cae un banco”.

Dolarización

“Sería buenísimo que Washington y Buenos Aires se animen a proceder en este sentido. No importa si es algo bueno o malo, lo que importa es cómo hacerlo”, señaló en una extensa publicación de la red social “X”.

Y luego precisó: “Cómo instrumentar la conversión monetaria incluyendo los depósitos bancarios de pesos a dólares, la deuda pública y la privada en el mismo sentido, la transformación de todas las relaciones creditorias y las obligaciones de dar sumas de dinero entre personas y entre empresas”.

“Es un experimento que vale la pena vivir, ver qué se les ocurre, cuál es la tasa de conversión dólar-peso para así extinguir la moneda argentina para siempre”, analizó Maslatón.

“Si confiscarían o no patrimonios líquidos en el canje, porque cualquier tasa por arriba de la actual implica confiscación de bienes. Cuanto más baja la tasa, Argentina o USA deberían aportar más dólares a cambio de nada”, prosiguió en su análisis.

Qué pasa “si cae un banco”

“Y, si no convierten los depósitos a dólares sin aporte de capital, ver cómo manejan un sistema bancario de argendólares puros. Si cae un banco, lo salva el BCRA que no tiene USD? O lo salva la Reserva Federal norteamericana? O cae simplemente y listo, y los depositantes lo pierden todo?”, se preguntó Maslatón.

Así el economista comentó un artículo, cuya fuente era el Financial Times, sobre una posible dolarización en Argentina impulsada por el presidente Donald Trump.