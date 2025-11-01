Las propuestas de Carlos Rodríguez a Milei: "Termine con el carry trade que desangra al país"

El exviceministro de Economía, Carlos Rodríguez, le propuso al presidente Javier Milei que “termine con el carry trade que desangra al país”.

Cristina Kirchner se reunió con Carlos Maslatón: "Le deseo todo lo mejor a CFK"

“Elimine completamente el cepo”

El economista formado en la Escuela del Chicago también le pidió al primer mandatario que “elimine el cepo completamente y flote el peso”.

Ualá despide a 110 empleados en Argentina por la "automatización de tareas"

Carta Orgánica del Banco Central

En una extensa publicación en la red social “X”, Rodríguez realizó otras propuestas tales como:

-"Basta de reservas prestadas a tasas estratosféricas.

-Permita la competencia de monedas.

-Que las reservas se compren con señoreaje del BCRA y superávit fiscal del Tesoro.

-Derogar la Ley Penal Cambiaria para que haya competencia de monedas.

-Reforme la Carta Orgánica del BCRA para prohibirle tener pasivos remunerados y financiar al Tesoro. Solo redescuentos bancarios razonables y encajes NO remunerados.

-Implementar una regla de expansión de la base monetaria tradicional, preanunciada y mediante compra de reservas y de títulos públicos en el mercado.

- Para cada regla, siempre hay excepciones razonables. En lo posible, todas las excepciones deben ser detalladas en la nueva Carta Orgánica",

Rodríguez fue funcionario durante la gestión del presidente Carlos Menem y se define como “conservador de derecha, pro mercado”.