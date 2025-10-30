Cristina Kirchner se reunió con Carlos Maslatón: "Le deseo todo lo mejor a CFK"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió con el dirigente liberal Carlos Maslatón en su casa de calle San José 1.111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.

Encuentro Cristina- Maslatón

“"Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos". Evangelio según San Mateo, Capítulo 5, Versículo 10, Nuevo Testamento. Estas máximas de Jesucristo fueron expresadas en el año 29 frente a un grupo de judíos que habitaban las orillas del Mar de la Galilea-Israel, en la Judea del siglo I ocupada por el Imperio Romano”, introdujo el analista financiero en una extensa publicación de “X”.

“Junto al resto de las Bienaventuranzas, es uno de los mensajes más fuertes de la historia de la humanidad. Forman parte de la cultura universal y son aplicables a las injusticias actuales”, agregó Maslatón.

Después de confirmar su encuentro con Cristina señaló que “hacía años que quería hablar con ella para analizar parte de lo sucedido en la Argentina en especial desde octubre de 2011 cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas”.

“La encontré bien y fuerte”

Además contó que la encontró “bien y fuerte”. “Le dije que fui muy crítico de su gobierno en 2012-2013 y que participé de las tres marchas del 13S, 8N y 18A. Que entonces creíamos que el país marchaba hacia el chavismo venezolano, una mala interpretación por cierto pues ella y el peronismo mostraron tolerancia hacia el disidente, comportamiento democrático y condena a todo regreso a formas violentas para la política nacional”, añadió el dirigente liberal.

“Analizamos por supuesto la economía y los errores financieros del gobierno actual”, prosiguió Maslatón.

“No acepto encarcelar al adversario para proscribirlo”

“Le ratifiqué, conforme a mis posteos anteriores que considero que fue sentenciada con criterio políticamente motivado y que, perteneciendo yo a la generación política de 1983, no acepto encarcelar al adversario para proscribirlo de la competencia electoral”, enfatizó.

“No estuvo ausente de la conversación el tema Irán y AMIA, y en este sentido le conté de mi reunión con el Presidente de Israel Shimon Peres de noviembre de 2010 donde él me expresó su agradecimiento por las gestiones de Cristina en este aspecto así como las de Néstor Kirchner cuya muerte lamentó fuertemente”, relató Maslatón.

Por último indicó que “estuvo presente y gestionó la reunión Eduardo Valdés, amigo personal del peronismo desde hace 43 años, con quien conviví en la política universitaria en la transición democrática y en la Ciudad siendo él Secretario General de la Intendencia y yo un concejal por la Ucedé”.

“Le deseo todo lo mejor a CFK, apreciada por gran parte de la población argentina y que merece respeto. En sus 8 años de gobierno tuvo aciertos y equivocaciones, como todos, pero trató de lograr desde su punto de vista lo mejor para el país”, concluyó Maslatón.