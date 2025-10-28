Julio Bárbaro: "Milei y Cristina son las dos versiones del fracaso que puede elegir la Argentina”

El histórico dirigente peronista Julio Bárbaro cuestionó a Javier Milei y a Cristina Fernández de Kirchner al asegurar que "son las dos versiones son las dos versiones del fracaso que puede elegir la Argentina”.

“Lo más lúcido que hizo el gobierno de Milei es dejarla en el balcón a Cristina bailando”, analizó el exdiputado del PJ.

“El principal sostén de este gobierno es el miedo a que vuelva Cristina, no es su política económica que es dura, triste. Y el error de algún pedazo de la clase media que cree que estamos yendo para arriba, no para abajo como estamos yendo”, agregó en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

Críticas al modelo de Milei

“Si vos tenés más pobreza y más deuda a la vez, es que no funciona”, recalcó.

“No hicieron una escuela, no arreglaron una ruta. Lo único que hicieron es mantener un dólar falso, una ficción de esas que les gustan a los ricos para poder viajar barato y evadir capitales”, aseveró Bárbaro.

Críticas a Cristina Fernández de Kirchner

Además consideró que “el kirchnerismo fue una enfermedad del peronismo, o la supera o lo lleva a la tumba” y que “Cristina es un cachivache”.

“Kicillof solo es una cosa respetable. Con Massa y Cristina...la unidad del mal con el bien da mal”, evaluó el extitular del Comfer.

“Dos versiones del fracaso”

En otra parte de la entrevista Bárbaro opinó que “Milei y Cristina son las dos versiones del fracaso que puede elegir la Argentina”.

Al ser consultado sobre qué tenía el gobierno de Milei de aquí en adelante, fue contundente: “El fracaso. No hay proyecto de sociedad. No se puede pensar el destino colectivo desde los negocios”.