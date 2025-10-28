Ualá despide a 110 empleados en Argentina por la "automatización de tareas"

La fintech Ualá, la empresa fundada por Pierpaolo Barbieri, anunció un nuevo recorte de personal que afectará a 110 empleados en Argentina.

"Ajuste regional"

La medida “se enmarca en un ajuste regional que también incluye 25 despidos en otras oficinas de la compañía en el exterior”, según publica NA.

“En total, el achique representa un 8% del total de la plantilla de la empresa”, precisó la agencia de noticias.

“Automatización de tareas”

Desde la compañía confirmaron a Clarín que la determinación se adoptó en "búsqueda de una mayor eficiencia regional y producto de la automatización de tareas" para lograr un "mejor posicionamiento en un mercado cada vez más dinámico y competitivo".

Además rechazó nuevos despidos y aclaró que a los empleados afectados les ofrecieron "acuerdos de salida que superan los requisitos legales".

En mayo de 2024 había despedido a 140 empleados, el equivalente al 9% de su plantilla regional de entonces para "optimizar la operación debido a la duplicación de puestos tras adquisiciones recientes".