Virginia Gallardo tras el batacazo: "El correntino votó por el presidente y el modelo de país que queremos"

La diputada nacional electa por La Libertad Avanza (LLA), Virginia Gallardo, celebró el resultado obtenido en las elecciones legislativas de Corrientes, donde su fuerza se consolidó como segunda y consiguió una banca. La ex vedette aseguró que el "gran ganador del día fue el cambio y la esperanza depositada en el presidente, Javier Milei".

Batacazo de Milei en Corrientes Capital: Virginia Gallardo arrasó con el 40% de los votos y LLA se consolidó como segunda fuerza

Gallardo, quien quedó a solo un punto del oficialismo provincial, admitió que el apoyo la tomó por sorpresa:

"Puse a disposición mi entrega, mi corazón. El domingo hasta el último minuto estuvimos disputando el podio, terminamos perdiendo por un punto. Casi me muero de la emoción, no por el resultado en sí, sino por el apoyo de la gente, que terminó sorprendiendo a muchos y yo no fui la excepción", comentó.

La diputada electa insistió en que el voto fue un respaldo al líder nacional de su partido: "El correntino votó por el presidente, por el modelo de país que queremos y por La Libertad Avanza". Además, destacó que el proceso fue un trabajo en equipo de todos los liberales y libertarios.

Diálogo con Valdés y eje en lo social

Virginia Gallardo confirmó que recibió un llamado del gobernador Gustavo Valdés tras conocerse los resultados, un contacto que calificó como el "inicio de algo positivo".

"Me felicitó por el triunfo y me imagino que es el inicio de algo positivo. Me puse a disposición para trabajar en conjunto", afirmó.

La futura legisladora se mostró abierta al diálogo con el oficialismo provincial. "En todo lo que se pueda trabajar para solucionar los problemas de los correntinos, yo estoy dispuesta a conversar mate, café o tereré de por medio", dijo en declaraciones a 5TV.

Respecto a su gestión, Gallardo adelantó que comenzará a prepararse para asumir el 10 de diciembre y que su foco estará en la política social.

Gustavo Valdés destacó el triunfo de Milei, pero advirtió que deberá consensuar con otros bloques para imponer leyes

"Me gusta la política social y trataré de abarcar todo lo que esté a mi alcance en cuanto a temas puntuales y en base a eso buscar los profesionales para poder generar leyes que contribuyan en ese aspecto", señaló, confirmando que comenzará a armar su equipo.