Mario Manrique: “Ninguna reforma laboral creó puestos de trabajo”

El diputado nacional Mario “Paco” Manrique, sostuvo que “ninguna reforma laboral creó puestos de trabajo” al tiempo que advirtió que el sector empresario solo busca “abaratar los despidos”.

Gustavo Valdés destacó el triunfo de Milei, pero advirtió que deberá consensuar con otros bloques para imponer leyes

“Abaratar los despidos”

“Todas las reformas laborales se plantearon en épocas de crisis, porque lo único que querían hacer es abaratar los despidos”, aseguró el secretario gremial de la CGT.

Además reclamó que la CGT “deje de buscar amigos en el poder para concentrarse en su verdadero objetivo que es la defensa de los trabajadores”.

“El triunfo de Milei va a acelerar todo un proceso que estaba planificado de antes de las elecciones, con reforma laboral y muchas cuestiones que afectan a la vida cotidiana de los trabajadores, y ante eso la CGT no puede mirar para un costado, ni hacer oídos sordos”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

Juicio por jurados, Día 1: comienza la selección del tribunal popular que definirá el caso Cecilia Strzyzowski

CGT

Manrique afirmó que la CGT debe tener “una actitud más firme, más contundente”, y consideró que “no es momento para especular ni para andar por la vereda del medio”.

“Acá es blanco y negro”, remarcó el diputado de Unión por la Patria e integrante de la Confederación General del Trabajo (CGT).