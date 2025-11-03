La Bancaria rechazó la reforma laboral: "Ni un paso atrás frente al ajuste y la entrega"

La Asociación Bancaria rechazó la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei al calificarla de “regresiva”.

Reforma laboral

“Frente al avance del Gobierno nacional de Javier Milei, que intenta imponer una reforma laboral y previsional regresiva, destruir el salario, privatizar la banca pública y ajustar sin límites sobre los trabajadores/as y jubilados/as, desde La Bancaria reafirmamos nuestro compromiso de lucha, organización y resistencia”, indica un comunicado.

“Ratificamos nuestra defensa irrestricta de la Banca Pública, pilar fundamental del desarrollo nacional. No estamos dispuestos a permitir la voracidad privatizadora del poder económico, que destruye el patrimonio del pueblo argentino”, agrega el documento.

“Ni un paso atrás”

“Nuestro pueblo ha demostrado a lo largo de la historia que sabe levantarse ante cada embestida del poder económico”, señala el gremio en otra parte del texto.

“Hoy, una vez más, estaremos en la primera línea defendiendo los derechos conquistados, el trabajo digno, la educación, salud y la banca pública. Ni un paso atrás frente al ajuste y la entrega”, prosigue en su argumento.

“Con la fuerza de la unidad, declaramos enérgicamente el rechazo a toda reforma que implique pérdida de derechos, defender la banca pública y el patrimonio nacional, y sostener con firmeza las organizaciones sindicales, herramienta esencial de resistencia y lucha para transformar esta triste realidad que nos toca vivir al pueblo trabajador”, finaliza el comunicado.