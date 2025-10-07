El Banco Mundial recortó a 4,6% la previsión de crecimiento para la Argentina este año

El Banco Mundial (BM) recortó casi un punto su proyección de crecimiento para la economía argentina en 2025. El organismo espera que el PBI anote una mejora de 4,6% en 2025, contra su pronóstico previo, en el que calculaba un alza de 5,5%.

La institución multilateral publicó este martes 7 de octubre un informe en Washington y desplegó sus proyecciones para la región, donde Argentina es el país de mayor expansión estimada.

“En la Argentina continúa un notable rebote económico después de dos años consecutivos de contracción, aunque persisten profundos desafíos”, asegura el reporte de la institución global.

El nuevo Reporte Económico de América Latina y el Caribe del Grupo Banco Mundial, “Emprendimiento transformador para el empleo y el crecimiento” afirma que “condicionada por una inflación persistente, el aumento de la deuda, la debilidad de la inversión y la incertidumbre mundial”, la región crecerá 2,3% en 2025 y 2,5% el año que viene, en lo que constituye “el ritmo más lento entre las regiones del mundo”.

El organismo indicó que la mejora es producto de un avance de las recuperaciones agrícolas y algunos síntomas en consumo e inversión.

“Se observan los primeros signos de mejora en el consumo y la inversión, ambos del sector privado, apoyados por la implementación inicial del plan de estabilización gubernamental, que ha coincidido con una menor inflación y un superávit fiscal”, indicó el trabajo con relación al país

Asimismo, destacó la disciplina fiscal de la Argentina, una característica que la diferencia del resto de los países de la región.

“Un caso distinto” a la Argentina “que recientemente ha logrado avances significativos hacia la consolidación fiscal, consiguiendo superávits fiscales”, dice el reporte del Banco Mundial.

La institución estima que Argentina será el país que más crezca en la región, mientras que el segundo es Guyana con una proyección de 11,8%.

El REM que publica todos los meses el Banco Central con análisis de profesionales locales recortó a 3,9% la previsión de crecimiento del país para 2025.

en desarrollo...