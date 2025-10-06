A cuánto estarán la inflación y el dólar a fin de año según las consultoras que releva el Banco Central

La inflación de septiembre se ubicaría en 2,1% de acuerdo con el promedio de las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central. Este índice se ubica 0,3% por encima del pronóstico anterior.

Para lo que resta del año, se estiman inflaciones de 2,0% para octubre y diciembre y de 2,1% en noviembre.

Alertan por la caída de la actividad y la presión inflacionaria en septiembre

El año terminaría con una inflación de 31,9% (+1,6% por encima del REM anterior), mientras que para 2026 se proyecta que alcanzará el 21,9%.

En cuanto al tipo de cambio, el promedio de las consultoras del REM prevén que el precio del dólar se ubicará en $1.440 en octubre, $1.499 en noviembre y $1.536 en diciembre.

El Top 10 de las analistas prevén que el valor del dólar se ubicará en $1.471 en noviembre.

Nivel de actividad

Con respecto al nivel de actividad, el REM calcula que el PBI del tercer trimestre caerá -0,6% con respecto al trimestre anterior. Para el cuarto trimestre se prevé un alza 0,5%.

El PBI cerraría 2025 con un alza de 3,9%, con una corrección a la baja de -0,5% con respecto al REM de agosto.

Las consultoras prevén que la desocupación se ubicará en 7,5% en el tercer trimestre y descendería a 7,2% para el último período de 2025.

Con respecto al comercio exterior, el REM estima un superávit de US$ 8.248 millones, debido a exportaciones por US$ 83.548 millones e importaciones por US$ 75.300 millones.

El resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero para los participantes del REM marcaría un superávit de $13,4 billones para 2025. El promedio del Top 10 pronostica un superávit primario de $14,4 billones. Ningún participante espera un superávit primario inferior a $10 billones para este año.