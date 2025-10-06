lunes 06 de octubre de 2025
ECONOMIA
Proyecciones

A cuánto estarán la inflación y el dólar a fin de año según las consultoras que releva el Banco Central

Los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado subieron corrigieron al alza sus previsiones para los últimos tres meses del año.

La inflación de septiembre se ubicaría en 2,1% de acuerdo con el promedio de las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central. Este índice se ubica 0,3% por encima del pronóstico anterior.

Para lo que resta del año, se estiman inflaciones de 2,0% para octubre y diciembre y de 2,1% en noviembre.

El año terminaría con una inflación de 31,9% (+1,6% por encima del REM anterior), mientras que para 2026 se proyecta que alcanzará el 21,9%.

En cuanto al tipo de cambio, el promedio de las consultoras del REM prevén que el precio del dólar se ubicará en $1.440 en octubre, $1.499 en noviembre y $1.536 en diciembre.

El Top 10 de las analistas prevén que el valor del dólar se ubicará en $1.471 en noviembre.

Nivel de actividad

Con respecto al nivel de actividad, el REM calcula que el PBI del tercer trimestre caerá -0,6% con respecto al trimestre anterior. Para el cuarto trimestre se prevé un alza 0,5%.

El PBI cerraría 2025 con un alza de 3,9%, con una corrección a la baja de -0,5% con respecto al REM de agosto.

Las consultoras prevén que la desocupación se ubicará en 7,5% en el tercer trimestre y descendería a 7,2% para el último período de 2025.

Con respecto al comercio exterior, el REM estima un superávit de US$ 8.248 millones, debido a exportaciones por US$ 83.548 millones e importaciones por US$ 75.300 millones.

El resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero para los participantes del REM marcaría un superávit de $13,4 billones para 2025. El promedio del Top 10 pronostica un superávit primario de $14,4 billones. Ningún participante espera un superávit primario inferior a $10 billones para este año.

