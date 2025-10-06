El oro volvió a tocar otro máximo histórico y se acerca a los 4000 dólares la onza

El oro volvió a marcar este lunes 6 de octubre un nuevo máximo histórico al rozar los 3.945 dólares por onza, en un contexto que sigue signado por la incertidumbre global y que empuja al metal a alcanzar nuevas marcas.

Según los datos de Bloomberg. a las 7.06 horas (5.06 GMT), el metal tocó un nuevo récord, al situarse en los 3.944,73 dólares, con lo cual supéró el máximo del jueves pasado cuando alcanzó los 3.896,85 dólares.

Según los analistas de mercados de riesgo, están interviniendo algunos factores en el alza del metal, entre ellos las compras masivas de los bancos centrales, la debilidad del dólar y el contexto geopolítico enrarecido. Todo esto ha llevado a revalorizar al oro cerca de un 50 % en lo que va del año.

Ahora bien, más allá de las subas alcanzadas, los inversionistas quieren saber si habrá nuevas subas a considerar en el horizonte.

Si bien los indicadores técnicos a corto plazo sugieren que el oro podría pausar su escalada tras las recientes subidas, los analistas prevén más aumento para los próximos meses. En efecto, en la medida en que la Fed adopte una postura más "dovish" (implica una estrategia monetaria más flexible y expansiva, buscando evitar recesiones, reducir el desempleo y fomentar el gasto de los consumidores), al tiempo que la incertidumbre global siga intensificándose, el oro y la plata seguirían posicionados firmemente como activos preferidos para la preservación del capital. Como suele suceder repetidamente, el oro se comporta como un excelente refugio del capital cuando no hay certezas en otros activos.

Según detalla el analista de mercados Arslan Ali entre sus artículos de análisis de trading financiero, "el oro (XAU/USD) se consolida cerca de $3,932 tras encontrar resistencia en $3,945, que está próxima a la línea de tendencia superior de su canal ascendente. El precio se mantiene muy por encima de la EMA de 50 días en $3,828 y la EMA de 200 días en $3,656, lo que refleja un impulso alcista constante", explica. Y en esa línea recuerda que, "si los compradores logran superar los $3,945, los siguientes objetivos al alza podrían situarse cerca de $3,977 y $4,010, alineándose con las extensiones de Fibonacci. Por el lado bajista, el soporte inmediato se observa en $3,898 y $3,868", señaló.

Algunas alternativas de la bolsa para invertir en oro desde la Argentina

Maximiliano Donzelli, Manager de Estrategias de Inversión en IOL, apuntó a PERFIL algunas estrategias de inversión disponibles desde la Argentina para quienes buscan posicionarse en este activo.

1) ETF del oro (GLD)

La forma más sencilla y directa es hacerlo a través del CEDEAR del ETF GLD (SPDR Gold Shares), el cual constituye el fondo cotizado de oro más grande del mundo, contando con más de USD 50.000 millones de activos administrados.

2) CEDEARs mineras de oro

Otra de las alternativas para posicionarse en oro, si bien es más indirecta, en invertir en las compañías mineras. Entre las destacadas, se encuentran Barrick Gold (GOLD) y Harmony Gold Mining Company (HMY). Las dos pueden operarse en el mercado estadounidense, como también en el mercado local a través de los respectivos CEDEARs.

Además, el analista mencionó que desde la plataforma de inversión tienen "la opción del portafolio simple “Bañados en oro”, que está compuesto por Barrick Gold, Harmony Gold, y también le sumamos exposición a Pan American Silver, que suele tener buena correlación con lo que pasa tanto con el oro y la plata".

3) Paxos Gold (PAXG)

Paxos Gold (PAXG) es un token digital que representa una onza de oro real. Cada $PAXG está respaldado por oro físico almacenado en bóvedas, lo que te permite invertir en este metal precioso de forma fácil y segura. A su vez, se trata de un activo que está regulado por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS), lo que te da mayor seguridad en tu inversión.

"Entre sus principales ventajas, destacamos que es fácil de comprar y vender. Es decir, que podés comprar y vender PAXG como cualquier otra criptomoneda", aseguró el especialista en mercados y agregó que en segundo lugar, también es divisible.

"Podés comprar fracciones de PAXG, lo que te permite invertir en oro sin necesidad de comprar una onza completa. Y el tercer punto a favor es que es transparente, de hecho, las reservas de oro de paxos gold son auditadas mensualmente por auditorías independientes para verificar que coincidan con el suministro de tokens", completó el analista.

