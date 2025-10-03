Expectativa por el desembolsos por parte de Estados Unidos: “El mercado está imperioso de ver plata”

El economista, Lucas Carattini, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la situación cambiaria y política de Argentina en la previa de las elecciones del 26 de octubre. También destacó que la incertidumbre en torno a la gobernabilidad pesa más que los anuncios económicos y que los mercados esperan señales concretas de respaldo financiero.

Lucas Carattini afirmó que, si bien los mercados muestran cierta calma, la cuestión política domina la agenda: “Por ahí todo está un poco más calmado que la última vez, pero también, a pesar de que ahora analizamos lo económico, lo político sigue teniendo mucho peso. Que se discuta tanto una candidatura es un escándalo, por lo cual, sigo creyendo fuertemente que el problema más fuerte que tenés es político”.

La importancia de la gobernabilidad

Asimismo, vinculó esa fragilidad con la gobernabilidad: “Tenés una discusión de gobernabilidad en el sentido de qué tanta fuerza y qué tanta espalda tenés en definitiva para seguir sancionando leyes para modificar y obrar conforme al plan económico que vos tenés en mente. Si vos no tenés gobernabilidad y espalda va a ser muy difícil que puedas hacer cualquier cosa”.

Sobre el apoyo de Estados Unidos, Carattini subrayó que los anuncios no alcanzan sin desembolsos concretos: “Siempre que vos estás charlando algo con Estados Unidos o con cualquier otro país, organismo internacional, se firman acuerdos de confidencialidad. Un poco a nivel mercado, simplemente con un tuit podés contener un poco, pero no te va a cambiar la dinámica de fondo. El apoyo ya está descontado que lo vas a tener”.

Las necesidades del Gobierno

Y enfatizó: “El mercado está imperioso de ver plata, porque en enero tenés que pagar bonos. El Tesoro, que es quien se tiene que hacer cargo de esa deuda, hoy todavía no tiene el 100% de esa plata”.

El economista diferenció los roles del Tesoro y del Banco Central: “Una cosa es la deuda pública, que está en cabeza del Tesoro, y otra cosa es el Banco Central, que debería obrar, obviamente, por la estabilidad de precios y básicamente tener una moneda sana. En la Argentina, como siempre, está todo muy distorsionado, el Tesoro es lo mismo que el Central, el presidente del Banco Central es un funcionario más”.

En este sentido, advirtió: “En la Argentina, lamento decirlo, no tenés una autonomía del Banco Central y tampoco la tiene este Gobierno, como no la tenían los anteriores”.