El oro alcanza nuevos precios máximos históricos y se acerca a los 3.900 dólares la onza

Los precios del oro volvieron a tocar nuevos niveles máximos históricos cercanos a los u$s3900 la onza en el comercio asiático este martes 30 de septiembre, con lo cual prolongan su fuerte racha alcista de la semana pasada mientras los mercados se preocupaban por un posible recorte de tasas de interés de la reserva federal de los EEUU.

El oro al contado alcanzó un máximo histórico de 3.865,73 dólares la onza, mientras que los futuros del oro alcanzaron un pico de 3.893,72 dólares/onza. El metal precioso acumulaba una ganancia de aproximadamente 17% en el tercer trimestre, ya que la demanda de refugio se vio impulsada por una serie de factores.

Miguel Ponce: "El oro es más confiable que el dólar"

Tal como detalla el site especializado en negocios Investing.com, las apuestas por más recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos también beneficiaron a los mercados de metales, aunque la plata y el platino retrocedieron este martes en el mercado asiático. De todos modos, la baja fue leve tras un alto repunte en la sesión anterior. Los precios del cobre también retrocedieron.

Vale considerar que en la jornada previa el oro alcanzó un nuevo máximo histórico de $3.833,37 la onza, impulsado por expectativas de recortes de tasas de la Fed y temores por un posible cierre del gobierno estadounidense que comenzaría el miércoles sin acuerdo presupuestario.

Así, el metal precioso cerró el primer día de la semana con una ganancia del 1,9% a $3.829,63 la onza spot, mientras los futuros de diciembre subieron 1,2% a $3.855,20. El índice del dólar cayó 0,2%, abaratando el oro para compradores extranjeros, en un contexto donde las tensiones geopolíticas se intensifican tras el avance ruso en la región ucraniana de Donetsk.

Nicolás Borra: "El mercado ya no tolera más el esquema monetario actual”

"La demanda de refugio se ve reforzada por datos de PCE que no obstaculizan recortes adicionales de la Fed en octubre y diciembre, manteniendo el entorno de bajas tasas que favorece a metales preciosos"; explicaron desde el equipo de Research de Inviú.

En esa línea argumentaron que "el oro acumula una ganancia superior al 43% en el año, consolidando su atractivo en un escenario de incertidumbre política y monetaria".

Al referirse a otros metales preciosos, hicieron un racconto de la suba que vienen experimentando en general. "La plata acompañó el rally con un alza del 1,9% a $46,85 la onza, marcando máximos de 14 años, mientras el platino ganó 1,5% a $1.592,65, nivel no visto en 12 años".

El impacto de la baja de la tasa de interés de la Reserva Federal y la posibilidad de nuevos recortes

En cuanto al mercado asiático en el día de la fecha, vale consignar que, más allá del oro, los precios de los metales en general cedieron ligeramente, pero acumulan fuertes ganancias en el tercer trimestre en medio del creciente optimismo por los menores tipos de interés estadounidenses.

La Fed recortó las tasas en 25 puntos básicos a principios de este mes y señaló potencialmente dos recortes más este año, aunque esto seguía dependiendo de la trayectoria de la inflación y el mercado laboral.

La perspectiva de tasas más bajas afectó al dólar y estimuló los precios de los metales, con los metales preciosos superando al sector.

Algunas alternativas para invertir en oro en la Argentina

¿Qué alternativas existen para invertir en oro?

Maximiliano Donzelli, Manager de Estrategias de Inversión en IOL, apuntó a PERFIL algunas estrategias de inversión disponibles desde la Argentina para quienes buscan posicionarse en este activo.

1) ETF del oro (GLD)

La forma más sencilla y directa es hacerlo a través del CEDEAR del ETF GLD (SPDR Gold Shares), el cual constituye el fondo cotizado de oro más grande del mundo, contando con más de USD 50.000 millones de activos administrados.

2) CEDEARs mineras de oro

Otra de las alternativas para posicionarse en oro, si bien es más indirecta, en invertir en las compañías mineras. Entre las destacadas, se encuentran Barrick Gold (GOLD) y Harmony Gold Mining Company (HMY). Las dos pueden operarse en el mercado estadounidense, como también en el mercado local a través de los respectivos CEDEARs.

Además, el analista mencionó que desde la plataforma de inversión tienen "la opción del portafolio simple “Bañados en oro”, que está compuesto por Barrick Gold, Harmony Gold, y también le sumamos exposición a Pan American Silver, que suele tener buena correlación con lo que pasa tanto con el oro y la plata".

3) Paxos Gold (PAXG)

Paxos Gold (PAXG) es un token digital que representa una onza de oro real. Cada $PAXG está respaldado por oro físico almacenado en bóvedas, lo que te permite invertir en este metal precioso de forma fácil y segura. A su vez, se trata de un activo que está regulado por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS), lo que te da mayor seguridad en tu inversión.

"Entre sus principales ventajas, destacamos que es fácil de comprar y vender. Es decir, que podés comprar y vender PAXG como cualquier otra criptomoneda", aseguró el especialista en mercados y agregó que en segundo lugar, también es divisible.

"Podés comprar fracciones de PAXG, lo que te permite invertir en oro sin necesidad de comprar una onza completa. Y el tercer punto a favor es que es transparente, de hecho, las reservas de oro de paxos gold son auditadas mensualmente por auditorías independientes para verificar que coincidan con el suministro de tokens", completó el analista.

