Ramiro Tosi: “Lo mejor que le podría pasar al Tesoro es que estos dólares que juntó no los use”

El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, conversó con Canal E y se refirió al impacto del apoyo financiero de Estados Unidos, la dinámica del dólar en las semanas previas a las elecciones y los desafíos que enfrenta el Gobierno en materia de reservas, deuda y actividad económica.

Ramiro Tosi explicó que, “la semana la podemos dividir en partes, porque vas a tener una dinámica resultante de los dólares que quedaron pendientes de la liquidación de los 7.000 millones de dólares que se anotaron las cerealeras como declaración jurada de ventas al exterior”.

Los efectos de las retenciones cero

Asimismo, señaló que, “toda esa cantidad de dólares que se te adelantaron ahora son menos dólares que van a venir a futuro, con lo cual, lo que uno imagina es que en las semanas previas, como pasó en septiembre, haya un poco más de dolarización pre electoral de la mano de lo que vayan mostrando las encuestas y el sentimiento general. Probablemente tengas un dólar que quizás no vuelva a estirar el techo de la banda, pero que se ubique con margen por arriba de los $1.400”.

Sobre las reservas, Tosi advirtió: “Si vos usás esos dólares para atender una demanda pre electoral y después te viene el 9 de enero los pagos del cupón de la deuda reestructurada, que son 4.200 millones de dólares, bueno, van a aparecer las dudas”.

La recomendación para el Tesoro

Y agregó: “Lo mejor que le podría pasar al Tesoro es que estos dólares que juntó en estos cuatro días no los use, o si use, use muy poco, por ahí, la semana previa a la elección o uno o dos días previo a la elección”.

El economista destacó que, “lo importante para el Gobierno es llegar a enero con un nivel de riesgo país por debajo de los 700 puntos, porque si no, de nuevo, las dudas se van a empezar a poner rápidamente sobre el cupón de julio. Qué va a hacer el Gobierno, va a volver a recurrir a este apoyo del Tesoro, el apoyo efectivamente está”.

En ese marco, remarcó la necesidad de ajustar la política cambiaria: “Para que no pase lo mismo, el mercado se tiene que convencer que después de octubre el sistema de bandas cambiarias tiene que ser reformulado o que directamente se va a una flotación intervenida, que no parece ser la opción preferida del Gobierno, o si se continúa con el esquema de bandas que se redefina la banda superior y la banda inferior y el porcentaje de ajuste de la banda”.