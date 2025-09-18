Recorte de tasa de la FED: ¿Qué esperar a futuro y cómo puede afectar a la Argentina?

La Reserva Federal de EE.UU. anunció finalmente el esperado de recorte de tasas que cristalizó en 25 puntos básicos menos, llevando la tasa al rango de entre el 4,0 % y el 4,25 %. El comunicado de la Fed señaló que los riesgos para la economía comienzan a inclinarse hacia el enfriamiento de la actividad y el mercado laboral, aunque advirtió que la inflación aún se mantiene por encima del objetivo del 2%. Más allá de la decisión, la autoridad monetaria norteamericana proyectó dos nuevos recortes antes de fin de año, aunque aclaró que las próximas decisiones dependerán de la evolución de los datos económicos.

Waller de la Fed ve espacio para bajar tasas y anticipa más recortes hasta 2026

“La declaración adoptó un tono moderado, reconociendo la ralentización del crecimiento del empleo y el debilitamiento de las condiciones laborales. Sin embargo, la Fed también señaló que la inflación sigue siendo elevada y que sus propias previsiones apuntan a un crecimiento más fuerte y a una caída del desempleo, un contexto curioso para los recortes de tipos”, advirtió Dan Siluk, director de Global Short Duration & Liquidity y gestor de carteras en Janus Henderson Investors.

Desde el bróker online LBX afirmaron que “las decisiones de la Fed representan un impulso adicional para Wall Street. Al reducirse las tasas de referencia, baja el costo del crédito para empresas y consumidores, lo que mejora las perspectivas de utilidades y sostiene la actividad. Un entorno de menor costo de financiamiento puede además impulsar una rotación hacia activos de mayor riesgo, como las acciones, en detrimento de los bonos del Tesoro y derivar en un apoyo a los principales índices bursátiles”.

Por su parte, Ross Maxwell, director de Operaciones de Estrategia Global de VT Markets, apuntó que “si el recorte refleja una desaceleración de la inflación en un contexto de crecimiento sostenido, las acciones suben. Pero, si indica debilidad económica, las ganancias podrían ser más moderadas.

En tanto, desde el Equipo Research & Strategy de #Inviu apuntaron al hecho de que los mercados de futuros asignan más del 90% de probabilidad a un nuevo recorte en la reunión de octubre. "El cambio de postura sugiere que la FED prioriza evitar un deterioro adicional del empleo mediante un ritmo más consistente de flexibilización, apostando a que el impacto inflacionario de los aranceles será temporal tras la reversión parcial de las medidas anunciadas en abril".

En cuanto a los posibles efectos en los mercados emergentes, desde LBX consideran “la acción de la Fed ayuda, pero no reemplaza la necesidad de disciplina macroeconómica local.”

Tribunal frena a Trump y mantiene a Lisa Cook en la Reserva Federal

“El recorte por parte de la Fed podría interpretarse como una señal positiva para la deuda argentina en términos de costo de financiamiento y apetito inversor. Aunque la persistencia de un riesgo país elevado y la incertidumbre sobre el frente fiscal y monetario limitan la capacidad de trasladar esta mejora internacional a una baja significativa en las tasas”, explicaron.

En cuanto a las posibles consecuencias en la economía argentina, tanto desde VT Markets como desde LBX coincidieron en que, si bien este tipo de medidas son positivas, los beneficios reales dependerán de la coyuntura interna del país. “La deuda argentina podría asimilar cierto alivio”, afirmó Ross Maxwell, aunque sólo podría tratarse de una mejora temporal.

Las criptomonedas y un momento prometedor

En un contexto como el actual, el mercado cripto estaba expectante al recorte en tanto podría resultar en una suba de los activos. En efecto, el fundador de la ONG Bitcoin Argentina, Rodolfo Andragnes, explicó a Bloomberg Línea que “muchos inversores comienzan a buscar refugio en activos escasos y no manipulables como bitcoin, que ofrece una política monetaria totalmente predecible y una historia de apreciación relevante”

Ezequiel Vega: “Si baja la tasa en EE.UU., el riesgo país argentino debería bajar”

En tanto, Matías Alberti, country mánager de Coinbase Argentina analizó estos recortes de la FED y señaló a PERFIL que “podrían dar un nuevo aire de estabilidad a los criptoactivos. Para Argentina, este contexto global significa que no somos espectadores: la demanda institucional global impulsa presión para mejorar marcos regulatorios locales, infraestructura de mercado y acceso seguro a cripto”. comentó.

Hacia adelante, el foco estará en la capacidad de la Fed para lograr un “aterrizaje suave”: reducir la inflación sin provocar una recesión significativa. De confirmarse ese escenario, los activos de riesgo podrían sostener el rally actual; de lo contrario, el mercado podría enfrentar mayor volatilidad y revisiones en las expectativas de crecimiento.

“Las revisiones de las previsiones económicas de la Fed, que incluyen una mayor inflación, un mayor PIB y un menor desempleo, plantean dudas sobre la coherencia interna de la trayectoria de la política de la Fed. Los mercados pueden acoger con satisfacción la tendencia a la flexibilización, pero el mensaje sigue siendo matizado y está lejos de ser un giro completo”, explicó advirtió Dan Siluk, director de Global Short Duration & Liquidity y gestor de carteras en Janus Henderson Investors.

lr