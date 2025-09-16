Tribunal frena a Trump y mantiene a Lisa Cook en la Reserva Federal

El enfrentamiento de alto riesgo entre la administración Trump y el banco central estadounidense se intensificó el lunes, cuando un tribunal de apelaciones impidió a la Casa Blanca destituir por ahora a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, de su cargo.

La sentencia, por 2 votos a 1, precede la esperada reunión de la Fed, entre hoy y mañana, para votar sobre las tasas de interés. Aunque la decisión hace más probable que la economista asista a la reunión de política monetaria, el presidente de EE.UU. aún podría recurrir a la Corte Suprema.

Mientras Cook lucha por mantener su puesto, Stephen Miran, asesor económico de Trump, se prepara para incorporarse a la junta de la Reserva Federal tras ser confirmado por el Senado en una votación de 48 a 47, ocupando la vacante de la exgobernadora Adriana Kugler. Los republicanos aceleraron la aprobación de su nominación bajo la presión de Trump para que el banco central reduzca las tasas.

Analistas e inversionistas consultados por Bloomberg esperan que la Fed baje las tasas un cuarto de punto el miércoles. Sin inmutarse, Trump pronosticó un “gran recorte” por parte del banco central.

Cook demandó a Trump el mes pasado después de que el presidente decidiera destituirla por presuntas irregularidades de fraude hipotecario, las cuales ella niega. Su caso se ha convertido en un punto álgido del creciente conflicto entre la Casa Blanca y la Fed, que ha resistido las presiones de Trump para reducir las tasas.

La jueza de distrito Jia Cobb dictaminó el 9 de septiembre que Cook podía permanecer en el cargo mientras avanzaba su demanda, argumentando que el intento de destituirla probablemente violaba la ley. El Departamento de Justicia señaló que “no comenta sobre litigios actuales o futuros, incluidos asuntos que puedan ser objeto de investigación”. La Fed también se negó a hacer comentarios, y los abogados de Cook y de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a solicitudes de comentario.

Los jueces J. Michelle Childs y Bradley Garcia, designados por Joe Biden, votaron a favor de que Cook continúe en el puesto, mientras que Greg Katsas, designado por Trump, se opuso. El tribunal consideró que el juez de distrito había actuado correctamente al determinar que Trump probablemente violó los derechos de Cook al debido proceso al intentar despedirla mediante una publicación en las redes sociales, sin notificación formal ni oportunidad real de defensa.

‘Proceso mínimo’

El abogado de Cook, Abbe Lowell, advirtió en un escrito presentado la semana pasada que cualquier fallo que impida su participación en la reunión de la Fed podría “sumir la votación en el caos” y afectar los mercados nacionales e internacionales.

Los jueces no abordaron las acusaciones de presunto fraude hipotecario contra Cook ni las noticias recientes que indican que los documentos del préstamo para la casa de Cook en Georgia parecen contradecir la reclamación de Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, ya que muestran que ella le dijo al prestamista que la propiedad era una casa de vacaciones.

