EEUU y China se acercan a un acuerdo marco sobre TikTok: Trump hablará con Xi Jinping el viernes

El presidente Donald Trump dijo que hablaría el viernes con el líder chino, Xi Jinping, tras las conversaciones entre los negociadores de las dos economías más grandes del mundo en los últimos días que dieron como resultado un acuerdo marco para que la aplicación TikTok de ByteDance Ltd. siga operando en Estados Unidos.

“Hablaré con el presidente Xi el viernes. ¡La relación sigue siendo muy sólida!”, dijo Trump el lunes en una publicación en redes sociales.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo a los periodistas después de la publicación de Trump —cuando concluyeron las conversaciones en Madrid— que se había alcanzado un marco para que la aplicación TikTok siga operando en EE.UU. y que Trump y Xi hablarían para completar el acuerdo. Los términos del plan aún no están claros.

“El presidente Trump y el secretario general del partido, Xi, hablarán el viernes para completar el acuerdo, pero tenemos un marco para el acuerdo con TikTok”, declaró Bessent.

Los comentarios de Trump y Bessent se producen antes de la fecha límite de esta semana para cerrar un acuerdo que desinvierta las operaciones estadounidenses de TikTok y cumpla con una ley de seguridad nacional de EE.UU. Trump ya ha postergado la fecha más de una vez para mantener en funcionamiento la popular aplicación, a la que atribuye haber impulsado su atractivo entre los votantes más jóvenes en la última elección.

